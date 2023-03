Sventa un furto al supermercato: carabiniere fuori servizio ferma il sospetto e recupera la merce

Insegue un 23enne che aveva messo a segno un furto in un supermercato, recuperando circa 160 euro di merce e assicurando alla giustizia l'autore del misfatto. Protagonista un brigadiere fuori servizio, effettivo alla Stazione di Buronzo: mercoledì verso le 13, mentre si trovava, libero dal servizio, a fare la spesa in un supermercato di via Cristoforo Colombo a Santhià, il militare ha sventato un furto ai danni dell’esercizio commerciale, inseguendo per un centinaio di metri un individuo che si era impossessato di merce di varia natura per un corrispettivo di circa 160 euro.

Il soggetto, un 23enne di origine straniera, già noto per analoghi fatti, aveva posizionato una borsa, contenente la merce prelevata dagli scaffali, nei pressi dei tornelli d’entrata della superficie di vendita; dopo essere transitato dalle casse pagando un minimo acquisto, aveva velocemente recuperato la borsa mentre si stava dirigendo all’uscita, tentando di dileguarsi velocemente.

La mossa non è sfuggita all’attenzione del militare dell’Arma, che ha inseguito e bloccato il giovane, il quale è stato successivamente deferito in stato di libertà all’autorità giudiziaria in quanto ritenuto gravemente indiziato del reato di furto aggravato. L’intera refurtiva è stata subito riconsegnata al direttore del supermercato. Vercelli