Passa la Milano-Torino di ciclismo: attenzione alle strade chiuse al traffico

Nella giornata di oggi, mercoledì 15 marzo il territorio provinciale di Vercelli viene attraversato dalla «104° Milano - Torino», competizione ciclistica internazionale per professionisti denominata organizzata dalla RCS Sport SpA.

Il passaggio della corsa avverrà tra le ore 12:50 e le ore 13:10 circa e il percorso di gara si snoderà al di fuori del centro abitato ovvero lungo la S.P. n.11 (tangenziale Nord – tangenziale Ovest – direzione frazione Cascine Strà). Ovviamente, in concomitanza con il passaggio della competizione, i tratti stradali saranno chiusi al traffico: potranno dunque registrarsi disagi alla circolazione nelle direzioni da e per Caresanablot, Borgovercelli, San Germano Vercellese.

La gara ciclistica “più antica del mondo" transiterà anche per il Comune di Santhià, dove dalle 12.20 alle 14.20 sarà chiusa al trafficco la Strada Provinciale 143 dal tratto della rotatoria di via Tagliamento, in Santhià, fino al Comune di San Germano Vercellese. Chi, in quella fascia oraria, dovrà uscire da frazione Bosa o da Strada Pragilardo potrà transitare verso Santhià ma non verso San Germano.