Pagelle Pro Vercelli (contro la Juve NG)

M. RIZZO: 5,5

Non ha colpe sul gol. Troppo nervoso anche lui. Solito errore su rinvio di piede.

CRISTINI: 4,5

Perde l'uomo in occasione del gol.

PERROTTA: 5,5

Fa quel che può.

NICHOLAS RIZZO: 5,5

Vedi Perrotta

CLEMENTE: 4

Non si debbono perdere i nervi in partite così.

SACO: 5

Vaga per il campo.

CORRADINI: 5,5

Qualche buono spunto in fase di possesso.

IOTTI: 6+

Si danna l'anima. E' quello che ha più gas nel serbatoio.

IEZZI: 5,5

Vedi Perrotta e Nicholas Rizzo.

LARIBI: 6

Dopo il gol della Juve corre come un ventenne, ma non può più di tanto (e commette qualche errore).

ROJAS: 5

Nessuno spunto.

ARRIGHINI: 5,5

Forse dove giocare dal primo minuto.

ANASTASIO: 5,5

Vedi gli altri... della serie “fa quel che può”.

VERGARA: 6

Vedi Arrighini: forse sarebbe stato meglio vederlo subito in campo.



GUINDO: 5

Non pervenuto.

GARDANO: 5,5

Per 38 minuti la Pro Vercelli ha tenuto testa alla Juventus, poi, dopo l'espulsione di Clemente, la squadra si è difesa e ha anche tentato qualche ripartenza, lottando. La situazione adesso è critica, tanto. Per il neo mister 4 punti in 4 partite e delle prospettive preoccupanti. L'annata è nata male e non sembra proprio raddrizzarsi. Anzi.