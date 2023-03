Ottimo debutto per l’A.s.d. Skating Vercelli

Gli atleti della Presidente Marinella GIBIN, hanno iniziato la nuova stagione agonistica sui parquet dell’impianto sportivo di Novarello a Granozzo sul Monticello e del Pala Dal Lago di Novara, offrendo prove di gran valore nella prima tappa del Campionato Provinciale Fisr Vercelli. Un campionato “importante” perché ritornato ad essere gestito senza restrizioni e in presenza di pubblico.

A conclusione delle danze obbligatorie e delle danze libere, prima parte della giornata di gara, le coppie Skating hanno conquistato 3 ori con gli atleti presentati in gara nelle categorie Divisione Nazionale A con Martina Michelone/Giulio Perucchini (A.s.d. Gioca Novara), nei D con Martina Vicini/Luca Sacconier e nei Giovanissimi con Adele Sciascia (A.s.d. Gioca Novara) /Federico Failla. Gli atleti “danzerini”, han dimostrato sempre ottime impostazioni in questi impegnativi esercizi di scuola ed eleganza e creatività nei loro particolari programmi liberi, meritando ottimi punteggi.

Il pomeriggio di gara ha visto impegnati gli atleti nella gara di Solo Dance.

Ottima la prova di Martina Michelone che, nella Promo Cadetti, ottiene l’argento con due prove davvero solide sia nella danza obbligatoria che nel libero.

Grande la soddisfazione in casa Skating, che ha aperto da questa stagione un serio lavoro anche in questa specialità della Solo Dance e che, con i risultati visti in pista, continuerà a lavorare ancor più con serenità e determinazione anche in questo settore.

Un ringraziamento allo Staff Tecnico, che con impegno, passione e grande competenza segue i pattinatori Skating: Michela Pellò, Matteo Marinello, Marco Pecchioni, Martina Vicini.