Basket femminile, le giovanili. Convincente vittoria per le Under 15 della PFV

CAMPIONATO UNDER 17 -

Girone finale per il titolo regionale

5^ giornata di andata

Sabato 11.3.2023 ore 18,15 ad Ivrea - Palestra Gramsci – Via Aberton 10.

Lettera 22 – Ivrea - Pallacanestro Femminile Vercelli 39-36

(Parziali:12-14; 25-19; 34-23)

Tabellino PFV: Cafasso; Giuliani 2; Rizzato; Arca; Giorgi 8; Pintonello; Prinetti 5; Carrozza 3; Bari; Momo M. 14; Dipace 4; Dikrane; All.re Javier Adipe Alsina.

Lettera 22 Ivrea si conferma la bestia nera della PFV Under 17, imponendosi per la terza volta su tre in questa stagione, con il risultato di 39-36, nell’ultima d’andata del girone per raggiungere le finali a quattro.

Come dice anche il punteggio finale, piuttosto basso, non è stata una gran partita, in cui entrambe le squadre hanno sbagliato moltissimo in attacco.

Dopo un primo periodo dall’andamento quasi normale, che le vedeva chiudere in vantaggio al 10’ (12-14) le ragazze di Javier Adipe Alsina smarrivano la strada d3l canestro e nei due quarti centrali mettevano in campo una prestazione decisamente insufficiente, costellata da continui errori, e apparivano deconcentrate e senza grinta. Le padrone di casa, che dal canto loro combinavano poco di più, ne approfittavano tentando un primo allungo a metà gara (25-19) per poi scappare via al 30’ sul 34-23, pur non riuscendo ancora a chiudere i conti.

Nell’ultima frazione le vercellesi si scrollavano di dosso l’abulia che le aveva prese ed andavano un po’ meglio (5-13 il parziale), ma anche in questo caso, nei momenti cruciali, in cui poteva decidersi il match, le scelte di tiro sono sempre state sbagliate, con la conseguenza che la rimonta si è fermata a meno tre ed Ivrea si è portata a casa una vittoria pesante in ottica final four.

“Partita letteralmente gettata alle ortiche” è stato uno dei commenti finali dei presenti, poiché anche se neppure le padrone di casa hanno saputo fare granché per vincere, le ospiti non ne hanno saputo approfittare come sarebbe stato, invece, possibile con un po’ più di determinazione e grinta.

Nonostante la sconfitta, però, la PFV è ancora in lizza per una delle prime quattro posizioni del girone, che le garantirebbe l’accesso alle finali a quattro per il titolo.

Prossimo impegno sabato 18.3.2023 a Moncalieri alle 17.30, contro OTB Beinaschese, già sconfitta all’andata: per ripetersi, però, le ragazze di Adipe Alsina dovranno disputare una partita diversa da quella di oggi, in termini di concentrazione e determinazione.

CAMPIONATO UNDER 15

2^ fase Coppa Piemonte –

4^ GIORNATA (rinviata la 3^)

Domenica 12.3.2023– a Vercelli – Palapiacco - ore 11,00

Pallacanestro Femminile Vercelli – ABA Saluzzo 67-31

(Parziali: 18-7; 35-18; 53-26)

Tabellino PFV: Dipace 25; Fall Dior; Torazzo 2; Francese 8; Nicolotti; Tagliabue 2; Dikrane 10; Panelli 10; Fall Awa 4; Bari H. 6. All.re Gianfranco Anastasio

Nella quarta giornata del girone di Coppa Piemonte, convincente vittoria per le Under 15 della PFV che mettono sotto, in casa, l’ABA Saluzzo, con il perentorio punteggio di 67-31 che, con un po’ d’attenzione e precisione in più, avrebbe potuto assumere proporzioni ben più ampie.

Coach Anastasio, sempre alle prese con defezioni importanti (Prinetti, Nicosia, Cavalli ed Haxhiasi) ha trovato comunque buone risposte tra le giocatrici scese in campo, trainate da un’ispirata Dipace (25 p, ti) ben sostenuta da Dikrane (10), Francese (8) e dalla giovanissima Panelli (10).

Hanno completato il tabellino Bari (6), Fall Awa (4), Torazzo (2) e la debuttante in maglia PFV Tagliabue (2), insieme con Fall Dior e Nicolotti

La partita è stata affrontata bene dalle vercellesi che, sin dall’inizio, con un pressing efficace a tutto campo, sapevano recuperare vari palloni da trasformare in punti (18-7 al 10’), lasciando poco spazio alle iniziative delle ospiti. Solo sul finire del primo quarto e l’inizio del secondo, le saluzzesi accennavano ad una reazione, ma il tutto si esauriva in pochi minuti e qualche contropiede messo a segno e nulla più, tanto che a metà match il tabellone portava il 35-18 per la squadra di casa.

Nella seconda metà di gara l’andamento della contesa non cambiava, con la PFV in pressing costante e le giovani dell’ABA in difficoltà a manovrare: al 30’ lo score era di 53-26, oltre la “doppia”, ed i giochi erano fatti. L’ultima frazione era mera accademia:14-5 il parziale che chiudeva il match e consentiva alle vercellesi di festeggiare.

Due vittorie su tre gare disputate nel girone, quindi, per la Under 15 PFV che, se saprà prevalere nel recupero del 14.3 prossimo a Sozzago, contro Cerrus Basket, e nella gara casalinga, prima di ritorno, contro Langhe e Roero Basket del 26 marzo (sconfitta di misura in trasferta all’andata per PFV) potrebbe ambire ad uno dei primi due posti che le aprirebbero le porte alle final four.

CAMPIONATO UNDER 13 –

2 ^ fase per la qualificazione alle final four per il titolo.

Girone E 2^ giornata di andata

Domenica 11.3.2023– a Torino – Pal. Ballin – Via Piazzi 25 - ore 15,30

Don Bosco Rivoli -Pallacanestro Femminile Vercelli 68-30

(parziali:26-8; 44-14; 50-22)

Tabellino PFV: Stile 13; Bari S.; Lahmidi 8; Monaco; Oppezzo; Lombardi; Alilou 2; Ferraris, Triberti 2; Sadmy 1 ; Balzaretti 4; Ferraris. All.re Davide Simone.

Sonora sconfitta quella rimediata dalle Under 13 della PFV, nella terza giornata del girone di qualificazione alle finali a quattro, per 68-30 per opera del Don Bosco Rivoli, sul campo torinese della “Crocetta”.

La squadra di casa è apparsa, sin dalle prime battute, più forte sia sul piano fisico, soprattutto, che su quello tecnico, con maggior assuefazione alle gare e dinamismo rispetto alle vercellesi.

La supremazia delle torinesi si è manifestata sin dal primo quarto, che si chiudeva sul 26-8, chiaro preambolo di come sarebbe finita la partita. Nel secondo quarto le distanze aumentavano ancora, posto che la squadra di Simone Davide continuava ad avere grosse difficoltà a segnare, ed al 20’ il tabellone diceva 44-14: game over, di fatto.

Nel terzo periodo le due squadre in campo sembravano riposare un po’, almeno in fase offensiva (6-8 il parziale) ed al 30’ lo score era di 50-22. Nell’ultimo quarto Don Bosco Rivoli riprendeva a segnare regolarmente e la PFV a fare fatica a metterla dentro (18-8), così che la partita si chiudeva con l’ampio scarto di 38 punti, il cui ridimensionamento dovrà certamente essere uno degli obiettivi per la gara di ritorno.

Al termine della partita era evidente lo scoraggiamento sui visi delle ragazze ma tecnici e dirigenti le hanno prontamente rinfrancate spiegando loro che queste sconfitte, seppur pesanti, sono esperienze utili a migliorarsi e crescere, il che è uno dei principali obiettivi di un settore giovanile e delle giovani che lo compongono.

Il prossimo match per le Under 13 della PFV si giocherà in infrasettimanale, mercoledì 22.3.2023 alle ore 18.45 al Palapiacco contro Basket Venaria, altra avversaria di ottima caratura.