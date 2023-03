Le pagella della Pro che ha vinto sul campo dell'Albinoleffe

MATTEO RIZZO: 6,5

Il “meno” per un rinvio folle sullo stinco di Cocco, la sufficienza abbondante perché para il parabile e dà sicurezza, come fosse un veterano, alla retroguardia.

CLEMENTE: 6,5

Opposto a Zoma, attaccante di fascia dalla cavalcata devastante, se la cava egregiamente.

PERROTTA: 6,5

Gara attenta e gagliarda.

NICHOLAS RIZZO: 6

E' veloce, bravo in marcatura, ma a volte non è attento come si richiede a un difensore. «E' giovane ma crescerà...» cantava Branduardi.

IEZZI: 6,5

Prezioso a destra e a sinistra, dovunque.

IOTTI: 6

Si sacrifica a fare il mediano, come tutti i compagni di reparto.

CALVANO: n.g.

Peccato che sia uscito, le seconde palle e l'interdizione sono il suo piatto forte.

LARIBI: 7,5

Il gol – che vale oro - e poi deve adeguardi anche lui (come Emmanuello, come Corradini) ha dovuto sintonizzarsi sulla canzone “una vita da mediano”. La partita, quella di oggi, questo richiedeva. Ma ribadiamo: la firma di un gol importantissimo è sua.

VERGARA: 7

Davanti un paio di belle giocate le ha effettuate. Ma è un giocatore rinato, da quando c'è mister Gardano. Ha corso, difeso, lottato. Insomma ha imparato a rincorrere e difendere con un esterno basso. Insomma, un giocatore completo.

ARRIGHINI: 6,5

Mezzo voto in più per l'assist. E comunque: da un attaccante di movimento come è lui, supportato da altri due attaccanti di movimento (Gatto e Vergara) si può solo chiedere di giocare sulle ripartenze. Ci ha provato, dannandosi l'anima. Come tutti.

GATTO: 5,5

Dopo mesi di (ingiusticata naftalina) è stato giustamente rispolverato. Ha fatto il suo, senza brillare.

EMMANUELLO: 6,5

Play davanti alla difesa al posto di Calvano nma con caratteristiche diverse. Si è adeguato mettendo del suo: una sventagliata millimetrica per Rojas, un tiro dalla distanza.

ANASTASIO: 6,5

Ottima gara a chiudere e sbrogliare.

CORRADINI: 6,5

Ha dato il suo contributo.

CRISTINI: 6,5

Prezioso nelle palle alte e pericolose che sorevolavano l'area.

ROJAS: 5,5

Come Gatto: ha fatto il suo senza brillare (è anche vero che è entrato nel momento meno adatto per mettere in mostra le due doti da palleggiatore)

GARDANO: 7

L'aveva detto no? Domani? Ci vuole qualcuno che segni e poi dobbiamo difenderci in modo pazzesco. Certo, la fortuna oggi ha baciato tanto il nuovo mister quanto la squadra. E se l'Albinoleffe avesse pareggiato non ci sarebbe stato nulla da ridire. Ma la squadra lotta e corre come una squadra che deve lottare per non retrocedere, dal primo al novantacinquesimo. E che ci sia la sua impronta non c'è dubbio, si veda Vergara (ma non solo).