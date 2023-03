Gardano: «Vittoria strappata con i denti e, lo riconosco, con un po' di fortuna»

Mister Massimo Gardano analizza il successo della Pro Vercelli sul terreno dell'Albinoleffe: "Vittoria voluta anche se, onestamente, bisogna ammettere che abbiamo avuto dalla nostra anche un po' di fortuna. Sono situazioni che nell'arco di una stagione succedono: a volte va male, stavolta ha girato a nostro favore. Questo, però, non deve diminuire i meriti della squadra: i primi 25' li abbiamo giocati davvero bene, poi è normale che, quando non si vince da sette partite, si possa concedere qualcosa agli avversari. Grande spirito e coesione da parte della squadra: una vittoria strappata con i denti dove ci siamo presi quello che, magari, avevamo lasciato in altre occasioni. I ragazzi sono uniti, nessuno si è mai risparmiato e nonostante i recuperi decisamente lunghi, sono stati all'altezza. Anche chi è entrato a gara in corso o ha giocato in ruolo non abituale. Era un momento non semplice, quindi un elogio a tutti.