Albinoleffe-Pro Vercelli 0-1 (vittoria col cuore e di fortuna)

ALBINOLEFFE-PRO VERCELLI 0-1

Marcatori: Laribi (Pvc( al 12';

Sembra quasi che Gardano se la sia sognata la partita. Infatti aveva detto: Segnare e poi difendersi, pazzescamente. Così è stato

Primo tempo.

Prima palla gol dei padroni casa: lancio di Gelli, Giorgione si presenta solo davanti e Matteo Rizzo che salva in corner.

Pro Vercelli in vantaggio con Laribi: errore in disimpegno di Zoma, Arrighini porge a Laribi, Offredi para, riprende Laribi che insacca di testa, al 12'.

Due duelli intressanti: Santarelli, che si appicca a Vergara come il l'attack, e Clemente che si oppone alle sgroppatre sulla sinistra di Zoma.

Calvano, dopo un colpo subito alla testa, non ce la fa: dentro Emmanuello, al 24'

Tiro cross di Giorgione, para facile Rizzo.

Corner di Genevier, testa di Cocco, palla fuori.

L'Albinoleffe accelera. Grande discesa di Santarelli, palla indietro a Cocco, mura e salva Nicholas Rizzo.

L'Albinoleffe ha le sua armi migliori sulla fasce, Zoma a Doumbia hanno piede e progressione, ma Clemente e Iezzi stanno faccendo buona guardia.

Brentan cerca di sorprendere Rizzo con un tiro a rientrare dalla destra: palla non distante dal palo, al 40'.

Grande errore di Matteo Rizzo che rinvia sui piedi di Cocco, la palla, fortunatamente, schizza via.

Sei di recupero per l'infortunio di Calvano.

Botta di Giorgione, palla alta, allo scadere.

Secondo tempo.

Centrocampo della Pro Vercelli più attento all'interdizione che al palleggio.

Ancora Santarelli che crossa dalla destra per la testa di Cocco, che non trova il tempo per impattare.

Due cambi di Gardando: dentrro Anastasio e Rojas, escono Clemente (infortunato) e Gatto. Minuto 55.

Botta dalla distanza di Emmanuello, palla fuori... di un bel po'. Bella comunque l'esecuzione.

Il possesso palla è dei padroni di casa. E la Pro soffre...

Grande giocata della Pro che nasce da una sventagliata millimetrica per Rojas, la palla schizza sulla destra, sui piedi Vergara, Offredi para con il corpo.

Botta dalla distanza di Giorgione: l'incrocio dei pali di Rizzo e le coronarie di Gardano tremano al minuto 68.

Pro in affanno, la squadra di Foscarini attacca.

Bella lettura di Rizzo che esce per fermare Zoma, che Foscarini ha avanzato nel ruolo di seconda punta accanto a Cocco; dietro il suggeritore Giorgione.

È l'attacco di Fort Alamo, con tutti gli effettivi della Pro a difendere. Mancano 11 minuti più recupero di sofferenza.

Buona parata di Rizzo su cross pericoloso di Zoma.

Albinoleffe a trazione anteriore, con tre punte.

Risponde Gardano con due cambi. Dentro Cristini e Corradini escono Arrighini e Corradini. Minuto 83.

Fallo di Rojas dal limite: punizione per i padroni di casa dal limite. Cocco prende la mira, sballata. Palla alta.

Frosini: tiro telefonato, para Rizzo, mancano due minuti più recupero.

Sei di recupero, sei minuti interminabili.

Rosso per Valentini (in panchina)

Meno due, si leva il Forza Pro da parte dei tifosi vercellesi.

Meno uno, lancio di Offredi, a pochi secondi dal termine, palla a Rosso, palo, e subito dopo triplice fischio. È finita, la Pro è tornata a vincere.

Formazioni.

ALBINOLEFFE (4-4-2): Offredi; Saltarelli, Borghini, Gelli (Rosso 82'), Gusu; Doumbia (Petrungaro 64'), Brentan (Frosinini 70'), Genevier, Zoma; Giorgione, Cocco. A disposizione: Pratelli, Pagno, Mihai, Muzio, Ntube, Petrungaro, Rosso, Piccoli, De Felice, Ferri, Frosinini, Toma. All. Foscarini.

PRO VERCELLI (4-3-3): M. Rizzo; Clemente (Anastasio 55'), Perrotta, N. Rizzo, Iezzi; Laribi (Cristini 83'), Calvano (Emmanuello 24'), Iotti; Vergara, Arrighini (Corradini 83'), Gatto (Rojas 55'). A disposizione: Valentini, Lancellotti, Cristini, Corradini, Emmanuello, Rojas, Gheza, Anastasio, Macanthony, Guindo, Contaldo, Saco. All. Gardano.

Arbitro: Mauro Gangi, sezione di Enna

Ammoniti.

Doumbia dell'Albinoleffe;

Nicholas Rizzo, Matteo Rizzo, Arrighini della Pro Vercelli.

Espulso per proteste il portiere Valentini, in panchina.