Pro Vercelli-Vicenza 1-4 (batosta, ma immeritata)

PRO VERCELLI-VICENZA 1-4

Marcatori: Stoppa (V) al 53'; Ferrari (V) al 54'; Ferrari (V) al 60'; Vergara (Pvc) al 75'; Ferrari (V) al 92'.

Primo tempo

Per evitare che il Vicenza attacchi la Pro Vercelli gioca alta e, nei primi minuti, aggredisce sulla tre quarti i centrocampisti del Vicenza.

Bella partita con capovolgimenti di fronte. Primo squillo: un colpo di testa di Gatto alto.

Da Anastasio a Laribi che entra in area ma il tiro, debole, è preda di Iacobucci siamo al 16'.

Cross di Iotti, Arrighini, contrastao, colpisce col volto, niente di fatto, al 18'.

Più Pro Vercelli che Vicenza nei primi venti minuti.

Gran lavoro di Vergara, anche ni fase di non possesso, bene anche Anastasio.

Dalmonte dalla destra crossa per Ferrari ma il capocanniere, solo davanti a Rizzo, è fuori tempo, al 31'.

Conclusione di Gatto murata da Pasini, al 34'.

Primo ammoni: Laribi, per fallo su Ronaldo, al 36'.

Punizione velenosa di Ronaldo, la palla rimbalza ma Rizzo si distende e mette in angolo. Sul corner, la palla arriva a Stoppa, gran conclusione al volo, palla (deviata da Ferrari) suio carelloni pubblicitari. Bello il gesto tecnico dell'attaccante veneto. Minuto 39.

Botta di Sando, ancora Rizzo neutralizza in tuffo con palla in angolo.

Partita anche tesa.

Un minuto di recupero.

Secondo tempo

Punizione di Laribi, sponda di Arrighini, Nicholas Rizzo non ci arriva, questione di attimi, al 48'.

Cross di Iezzi, testa di Gatto, alto.

Passa il Vicenza. Errore difensivo, s'impossessa della sfera Stoppa che non perdona: Pro Vercelli 0 Vicenza 1. Al 53'.

Raddoppio pochi secondi dopo: cross di Della Morte che pennella per Ferrari che non perdona: Pro Vercelli 0 Vicenza 0. Siamo al 54'.

In 100 secondi il Vicenza stende la Pro Vercelli, che non merita un passivo così pesante.

Ancora Ferrari, tiro ravvicinato, para Rizzo.

Cross di Iotti dalla sinistra, Laribi non trova il tempo.

Ancora il Vicenza. Cross (perfetto) di Della Morte, Franco Ferrari di testa trafigge Rizzo, al 60'.

Gran parata di Iacobucci su Iotti, al 67'.

Due cambi di Gardano: dentro Rojas per Gatto, ed entra Louati per Calvano. Al 70'.

E Rojas con una rovesciata va vicino al gol: grande parata di Iacobucci.

Ancora Rojas su punzione: incrocio dei pali, al 74'.

Azione personale di Vergara che dopo uno slalom in area accorcia con un gran gol: Pro Vercelli 1 Vicenza 3. Al 75'.

Si riaccende la speranza.

Entra Guindo ed esce Arrighini, All'80'.

Guindo cade in area, il pubblico e Gardano invocano il penalty.

Protesta anche il direttore Casella, che l'arbitro espelle.

Cinque di recupero.

La Pro Vercelli attacca a testa bassa.

Miracolo di Iacoboni su colpo di testa ravvicinato, servito da Laribi.

Ripartenza del Vicenza, Dalmonte serve Ferrari che non perdona: Pro Vercelli 1 Vicenza 4. Al 92'.

Gardano fa esordire Gheza e Contaldo.

Per la Pro si avvicinano i play out (a due punti) e si allontano i play off (meno 4).

La squadra di Gardano non meritava un passivo così pesante. Vittoria meritata comunque per il Vicenza di Francesco Modesto.

Formazioni.

PRO VERCELLI: Matteo Rizzo M; Iezzi, Perrotta, Nicholas Rizzo; Iotti, Calvano (Louati 60'), Laribi (Contaldo 92'), Anastasio; Vergara (Gheza 92'), Arrighini (Guindo 80'), Gatto (Rojas 70'). A disposizione: Valentini, Lancellotti, Corradini, Emmanuello, Rojas, Costanzo, Seck, Gheza, Louati, Clemente, Macanthony, Guindo, Contaldo, Saco. All. Gardano.

VICENZA (3-4-3): Iacobucci; Ndiaye, Pasini, Sandon (Bellich 82'); Dalmonte, Ronaldo, Jimenez, Bégic (Oviszach 64'); Della Morte (Valietti 85'), Ferrari, Stoppa (Cavion 85'). A disposizione: Brzan, Confente, Valietti, Corradi, Bellich, Zonta, Giacomelli, Mion, Cappelletti, Tonin, Cavion, Oviszach. All. Modesto.



Arbitra Kevin Bonacina, sezione di Bergamo

Ammoniti: Laribi, Louati della Pro Vercelli; Sandon, Pasini del Vicenza