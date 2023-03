Gardano: «La squadra non ha mai mollato, avanti così»

Il mister della Pro Gardano commenta a caldo la sconfitta al Piola nel positicipo contro il Vicenza: «Complimenti ai ragazzi per la prestazione, anche se il semplice risultato non porta a questa analisi. E' stato un match equilibrato, rotto da un episodio a inizio ripresa quando stavamo spingendo. Abbiamo fatto una buona gara, dobbiamo perseverare. Se lo spirito è questo la squadra ha imboccato la strada giusta. Forse l'unico errore commesso è stato quello di aver perso un po' di lucidità dopo lo 0-1 e aver incassato subito il raddoppio. Ma la squadra ha reagito. Manca un rigore evidente su Guindo e nel finale, prima del 4-1 abbiamo avuto con Perrotta l'opportunità del 2-3. Questo significa che i ragazzi non hanno mai mollato; d'altra parte anche durante gli allenamenti la risposta del gruppo è compatta. Ripeto il 4-1 per il Vicenza potrebbe far pensare a un'altra prestazione da parte nostra. Forse il Vicenza si è dimostrato più abile a livello mentale nello sfruttare le occasioni, ma come fame e voglia di fare risultato noi non siamo stati da meno».