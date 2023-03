Rifiuti abbandonati: prosegue la campagna dei controlli

Proseguono i servizi di controllo del territorio voluti dall'amministrazione comunale e da Asm nell'ottica di contrastare l'abbandono dei rifiuti e migliorare la qualità del decorso urbano.

Nella mattina di giovedì, un trasgressore è stato individuato in via Monte Bianco dove era stato rilevato un rilevante abbandono di immondizia: «L’azione congiunta di Polizia locale e Asm prosegue - dice il vice sindaco Massimo Simion -. Lavoriamo per avere una città più pulita e una migliore qualità della differenziata secondo il programma concordato tra Comune e Asm