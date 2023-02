Robusta vittoria (0-4) di Engas Hockey Vercelli in trasferta a Montecchio Precalcino

Engas Hockey Vercelli cala il poker a Montecchio Precalcino: vittoria netta al di là dei numeri per quanto mostrato in pista, in una partita agnosticamente molto vivace. Doppietta di Zucchetti e reti (la prima, di gran tasso tecnico) di capitan Tataranni e la finale di Neves. Oruste disputa sempre più minuti in pista e pare in crescita fisica e di gioco, verso il pieno recupero di condizione.

In classifica HV consolida l’ottava piazza con 31 punti. Il prossimo turno per l’Engas è fissato per sabato 25 febbraio alle 20.45: impegno casalingo al Palapregnolato con Teamservicecar Monza, attualmente decimo in A1 con 21 punti.

Primo tempo. questi i quintetti iniziali: Montecchio Precalcino con Arnau Martinez in porta, Zanini, Vega, Mir, Posito. HV con Verona fra i pali, Tataranni, Zucchetti, Neves, Canet. I primi cinque minuti di match scorrono su ritmi di alto agonismo ma privi di occasioni da rete. Al settimo, su azione, tiro da posizione centrale di Canet, respinto da Arnau Martinez. Due minuti dopo, HV riparte con lo stesso spagnolo che, in contropiede, passa in area a Tataranni: il capitano viene atterrato da Vega: è rigore per l’Engas. Tenta la trasformazione Neves che, però, tira centrale: Arnau Martinez ribatte col corpo. Subito dopo, Posito va alla conclusione dalla sinistra per il Montecchio, Verona dice di no. All’undicesimo, doppia chance per HV: traversa interna di Neves su punizione e potente tiro di Zucchetti parato da Arnau Martinez. Poco dopo, bella azione personale di Vega su cui Verona è molto attento. Entra Oruste per l’Engas. Dalla fascia destra, Zucchetti, servito da Neves, fa partire il suo tipico difendete, Arnau Martinez è reattivo. Quando mancano undici primi al termine della frazione, il match si sblocca a favore di HV grazie ad una bella rete di capitani Tataranni che, prima, vicino all’angolo destro della porta avversaria prova un’alza e schiaccia: su quel tentativo la pallina resta lì e il materano la rifà sua, poi si allunga verso quello opposto della porta, compie un giro su stesso ed insacca. Entra Petrocchi nelle fila piemontesi. Meno di un minuto dopo la prima rete, l’Engas raddoppia con un missile di Zucchetti che tira dalla propria metà campo. A seguire, bel contropiede condotto da Oruste con tiro di Neves su cui interviene Arnau Martinez. Poi, ripartenza del Montecchio sul tandem Cardella-Loguercio, con l’ex del match, entrato in pista qualche minuto prima, che non riesce nella rete. Subito dopo, Tataranni serve Petrocchi solo sul vertice destro dell’area avversaria,: Arnau Martinez si oppone al suo tiro, uscito un po’ debole dalla stecca. Al ventunesimo, Verona para su Cardella su una ripartenza del Montecchio. Subito dopo, triangolazione Cardella-Vega-Loguecio, con quest’ultimo che si gira in area davanti a Verona ma conclude fuori. Al ventitreesimo, su contropiede, Tataranni taglia il campo tirando da media distanza dalla sinistra: Arnau Martinez para col gambale. A quaranta secondi dalla prima sirena, iniziativa personale di Petrocchi che si porta sulla fascia destra e va al tiro, Arnau Martinez interviene. C’è ancora tempo per un'azione insidiosa di Vega e Loguercio per i padroni di casa, su cui Verona para. Si va a riposo sul lo 0-2 per HV.

Secondo tempo: la frazione si apre con Neves che, solo avanti ad Arnau Martinez, coglie un palo. Poi, Verona para su un tentativo di Zanini. Poco dopo, al quinto, gioco fermo per qualche minuto a causa di un violento colpo subito da Vega che, fortuitamente, si scontra in pieno con Tataranni mentre cerca di arrivare alla conclusone in area vercellese. Il giocatore del Montecchio è purtroppo costretto a lasciare in barella la pista dopo aver ricevuto le cure dei sanitari. HV giunge al terzo gol con un altro siluro di Zucchetti, stavolta scagliato dalla tre quarti di campo destra. Poi, Arnau Martinez para un tiro di Tataranni. A seguire, su contropiede, conclusione di Zanini dalla destra, parata da Verona. Verona si ripete in allungo su Posito subito dopo. Al decimo, ripartenza dell’Engas con Neves-Tataranni e Zucchetti che, girandosi in centro area trova un palo. Al dodicesimo, girata e conclusione di Loguercio sul vertice destro dell’area piemontese, Verona neutralizza. Subito dopo, dalla tre quarti, bel tiro, teso e forte di Cardella, Verona para. Poi, ripartenza veloce di Tataranni che passa a destra a Canet, Arnau Martinez sventa. Quando mancano undici minuti al termine, Vega ritorna in campo, fortunatamente in buone condizioni dopo il precedente episodio. Segue una fase del match alquanto concitata e confusa con azioni frammentate ed interrotte da ambo le parti. Poi, Arnau Martinez para di casco un altro potente tiro di Zucchetti. Segue un doppio intervento di Verona in una manciata di secondi: prima su Zanini e poi su Vega. Al diciannovesimo, vivace scambio verbale a gioco fermo fra Zucchetti e Mendo, allenatore del Montecchio, entrambi vengono sanzionati con cartellino blu. Entra Zucchiatti. Il gioco riprende e Tataranni, in contropiede, si trova solo davanti al portiere avversario che non si fa beffare. Segue un’altra occasione per HV con Petrocchi dalla sinistra, Arnau Martinez para. Al ventunesimo, nuovo contropiede dell’Engas, condotto da una potente sgambata dalla sinistra di Oruste che poi serve Tataranni, Arnau Martinez si fa trovare pronto sulla sua conclusione. Subito dopo, HV cala il poker grazie ad una ripartenza finalizzata di fino da Neves sotto porta. Poi, tiro di Vega per il Montecchio e intervento del portiere dei veneti su Neves. A trenta secondi dal termine, Verona si oppone ad una conclusione di Gugliemi dalla destra. La partita termina sullo 0-4.

TABELLINO

Formazioni: Montecchio Precalcino: 1 Arnau, 6 Zanini (C), 8 Vega, 9 Cardella, 14 Facundo, 17 Campagnolo, 23 Guglielmi, 77 Loguercio, 88 Mir, 91 Cristian Cocco Allenatore : Davide Menda Engas Hockey Vercelli: 85 Verona, 7 Oruste, 8 Tataranni (C), 11 Petrocchi, 18 Zucchiatti, 74 Neves, 77 Cardani, 84 Zucchetti, 99 Canet, 88 Raffa Allenatore: Roberto Crudeli

Arbitri : Louis Antony Hyde e Marcello Di Domenico

Reti: 1°T -11’24 Tataranni (HV) 0-1; -10’41 Zucchetti (HV) 0-2. 2°T -19’04 Zucchetti (HV) 0-3: -3’15 Neves (HV) 0-4

Cartellini blu : 2°T -6’23 Zucchetti (HV) e Mendo (Montecchio Precalcino)