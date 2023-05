Approvato il piano regionale dei rifiuti

“Un piano ambizioso, sfidante che promuove la cultura della differenziata, che previene la produzione di rifiuti, che aumenta il riciclo, che minimizza il ricorso in discarica, che arriva in soccorso alle aree più fragili del Piemonte”. A dichiararlo il Consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Carlo Riva Vercellotti, a margine dell’approvazione del Piano regionale per la gestione dei rifiuti urbani e di bonifica delle aree inquinate, approvato oggi in Consiglio regionale.

“Un grande passo in avanti in un Piemonte che guarda al 2035 con il traguardo di almeno l’82% di differenziata e un miglioramento della qualità dei rifiuti differenziati raccolti in grado di garantire il raggiungimento di un tasso di riciclaggio del 65% a livello nazionale, oltre ad una riduzione della produzione dei rifiuti urbani residuali sino a 90 chilogrammi all’anno per abitante ed un miglioramento del livello minimo di frazione organica biodegradabile sottoposta a compostaggio locale - Continua Riva Vercellotti - Per raggiungere questi obiettivi la Regione vuole continuare a sviluppare la cultura della raccolta differenziata, a partire dai giovani e dalle scuole”.

Il Consiglio hai poi approvato alcuni ordini del giorno tra cui quello che impegna la Giunta regionale a garantire che, a partire dall’esercizio finanziario 2024, l'intero ammontare del gettito derivante dal tributo speciale per il deposito in discarica ed in impianti di incenerimento dei rifiuti senza recupero di energia venga destinato al finanziamento degli interventi contenuti nel Piano Rifiuti e a stabilire che l'intero ammontare del gettito derivante delle sanzioni ai consorzi di area vasta sia finalizzato a copertura degli interventi stabiliti dal Piano stesso.

“Non nego infine la nostra soddisfazione per aver dato un segnale importante e confortante all’area di Valledora – Conclude Riva Vercellotti. È stata infatti perfezionata la valutazione degli scenari per una nuova linea di trattamento di termovalorizzazione, da cui emerge un lieve vantaggio economico nel caso di realizzazione nell’impianto già attivo di Torino.