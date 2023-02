Villa Cingoli sbarca sul web con un nuovo sito e pagine social dedicate

Nuovo sito e nuova presenza social per centro famiglie Villa Cingoli.

Sono online www.villacingoli.it, la pagina Facebook e Instagram

«I nuovi canali permetteranno di connettere più velocemente le famiglie alla realtà e alle attività di Villa Cingoli – spiega l’assessore alle Politiche Sociali Ketty Politi – il risultato è frutto di un accurato lavoro di studio che ha portato alla realizzazione di strumenti utili per le famiglie vercellesi».

A spiegare in dettaglio le caratteristiche dei nuovi canali Denise Viglietti, responsabile del centro: “La gestione di canali dedicati permette di utilizzare un linguaggio specifico adatto alle famiglie, che potranno trovare tutte le attività svolte dal centro, i servizi offerti, la presentazione degli operatori, i contatti e un blog che coinvolgerà anche le diverse realtà cittadine del settore».

A spiegare il lavoro fatto per arrivare ai nuovi canali sociale è Elena Gianetto, educatrice professionale del centro, sottolineando come questo lavoro abbia significato molto per quanto riguarda gli aspetti del come comunicare, ma abbia anche comportato un grande studio sui contenuti.

Claudio Osenga, direttore di Coverfop, che seguirà l’implementazione del sito, ha spiegato come la realizzazione del progetto è stata possibile grazie al grande lavoro di rete.

Maria Monfredini ha poi descritto alcune nuove progettualità del centro, FUORI! e RE- START. Il primo è dedicato alle fasce più giovani della popolazione, realizzato dal Centro Famiglie Villa Cingoli, insieme ad altre realtà promuoverà le possibilità sul territorio di avere un supporto psicologico per favorire il benessere personale dei giovani. RE- START Restart è un “luogo sicuro” dove i giovani in cerca di supporto e orientamento trovano accoglienza rivolto a ragazze e ragazzi dai 13 ai 29 anni, gratuito e con accesso libero.