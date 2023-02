L'endometriosi e le sue problematiche: incontro al Kiwanis Club di Vercelli

L’Associazione è nata nel 2021 con ha lo scopo di informare e sensibilizzare il territorio sulle problematiche legate alla conoscenza dell’endometriosi. Capelli rosa, voce squillante e frizzante che al tempo stesso infonde calma, Vania è diventata il simbolo di tutte le donne che soffrono di endometriosi. L’Endometriosi è una patologia cronica invalidante che colpisce 1 donna su 10, poco conosciuta e dove ancora oggi non esiste una cura. Vania è una vera attivista: dopo essere stata licenziata nel 2016 senza nessuna giusta causa (unica “colpa” avere l’endometriosi) si è ritrovata davanti a un bivio e a chiedersi: “ora cosa faccio?”. Ha così iniziato a condurre una battaglia affinché l’endometriosi non sia più una patologia sconosciuta e invisibile. Dopo aver appreso che in Italia ci sono solo 4 associazioni di volontariato che si occupano di endometriosi, ha deciso di fondarne una per dare voce alle migliaia di donne che sono affette di questa 'patologia invisibile': il numero giallo 800198411 è attivo dal lunedì al venerdì dalle 17 alle 19.