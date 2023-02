Convertiplano, tutti assolti per lo schianto del 2015

Il convertiplano Aw 609, veivolo sperimentale a decollo verticale, aveva mostrato anomalie mentre stava sorvolando l'abitato di Santhià. La manovra estrema dei due piloti portò l'aereo a precipitare in un campo, lontano dalle case. Per i due piloti eroi, però, non ci fu nulla da fare: entrambi persero la vita nello schianto.

Il fascicolo aperto dal sostituto procuratore Francesco Alvino aveva portato al rinvio a giudizio dei manager e progettisti: dopo un lungo processo, rallentato anche dalla pandemia, la giudice Enrica Bertolotto ha assolto gli imputati da tutte le accuse con formula ampia. Nei loro confronti il pubblico ministero Carlo Introvigne, che ha sostenuto in aula l'accusa, aveva chiesto condanne a 8 mesi per Clive Charles Scott, un anno per David Williams King, e sei mesi per Maurizio Parolini. Richiesta di assoluzione, invece, per Clemente Brena.