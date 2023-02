S2M, vittoria sofferta ma meritata

La S2M incamera l’undicesima vittoria nel campionato di serie D ribadendo il secondo posto in classifica.

Opposte a Torino contro il To.Volley, Vattimo e compagne hanno dovuto sudare le proverbiali sette camicie per ottenere un risultato positivo, per altro assolutamente meritato.

Alla luce del valore dell’avversario e dovendo giocare di domenica, in un campo con una volumetria molto ridotta rispetto alla Bertinetti, il successo finale di 3 a 2 a favore delle bicciolane è un risultato molto importante.

Inoltre, l’assenza per infortunio di Bertinazzi a cui si è aggiunto il forfait dell’ultimo momento di Fenoglio, hanno costretto Gherardi e Vigliani a rimaneggiare per l’ennesima volta la formazione che, come al solito, ha risposto comunque in modo ottimale.

Nel primo set il sestetto iniziale della S2M è: Patrucco in paleggio, De Ambrogio opposta, Vercellone ed Ogliaro centrali, Mastronardi e Laura Lupo schiacciatrici, Saino libero.

In questo periodo le vercellesi, troppo contratte, non riescono a sviluppare il proprio gioco, tanto che le padrone di casa partono a razzo, riuscendo a portarsi subito in vantaggio di quattro punti. Questo divario non sarà più colmato dalla S2M, che deve lasciare alle torinesi la frazione per 25/20.

Ma nel secondo set, De Ambrogio e compagne cambiano ritmo riuscendo a mettere in difficoltà sia in attacco che in difesa il To.Volley, che non riuscendo più ad arginare le bicciolane viene superato per 25/18, con cinque punti anche della palleggiatrice Vattimo.

Nel terzo periodo Ogliaro e compagne ricadono negli errori già visti prima.

Le torinesi ne approfittano immediatamente conquistando la frazione per 25/18, portandosi quindi sul 2/1 a proprio favore.

Ma a questo punto Saino e compagne si ricompattano ed aumentando le percentuali di attacco e difesa, non lasciano scampo alle avversarie vincendo il set per 25/12.

L’ultima frazione non ha storia, con la S2M che non commettendo più errori, la conquista per 15/9, vincendo l’incontro per 3 a 2.

Come già detto la scorsa settimana la gara di domenica è per l’ennesima volta il palese esempio che per conquistare punti nel girone di ritorno occorrerà mantenere alta la concentrazione in campo unita alla concretezza di gioco da subito.

Il prossimo turno per Mastronardi e compagne è previsto sabato 18 Febbraio a Vercelli alle ore 18.00 alla palestra Bertinetti con l’arrivo del Ve.La Volley Labor.

Per ottenere il risultato positivo contro le torinesi, quarta forza del campionato, la S2M dovrà giocare come nei set vinti domenica a Torino.

Contrariamente l’incontro diventerà molto complicato per le atlete di Gherardi e Vigliani.

TO.VOLLEY - S2M VOLLEY VERCELLI 2-3 25/20 – 18/25 – 25/18 – 12/25 – 9/15

S2M VOLLEY VERCELLI : Avilia, De Ambrogio (12), Ippolito (14), Lupo (18), Mastronardi (2), Ogliaro (7), Patrucco, Saino (L), Trasente, Vattimo (5), Vercellone (6).

ALL: Gherardi, Vigliani