Campo Coni, al via la posa delle nuove attrezzature

Dopo il rifacimento della pista e delle infrastrutture, sono iniziati gli interventi di sostituzione e messa in opera delle nuove attrezzature al Campo Coni Atleti Azzurri d'Italia. Si tratta di un intervento fondamentale per poter ottenere l'omologazione della Fidal e poter così ospitare nell'impianto vercellese del rione Concordia gare di livello.

«Nella giornata di oggi sono stati smontati la gabbia dei lanci e la pedana del salto in alto - spiega l'assessore ai Lavori pubblici, Massimo Simion, che sta seguendo l'intervento con il collega allo Sport Mimmo Sabatino -. La ditta che si è aggiudicata la fornitura, dopo aver montato le strutture nuove porterà tutte le attrezzature, ostacoli, aste, dischi, pesi, materassi e quant'altro occorre per completare l'intervento».

Complessivamente, l'amministrazione comunale aveva messo a bilancio per l'intervento 317mila euro, fondi derivanti dai risparmi sui lavori di rifacimento della pista e provenienti dal bando dell’Istituto del credito sportivo "Sport missione comune" 2018 a cui l’amministrazione si era rivolta per ottenere un contributo per i lavori alla pista.

Nel giro di qualche settimana l'intervento dovrebbe essere completato, poi si passerà alla pratica di omologazione.