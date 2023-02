Malattie nascoste sulla tela: al Lions serata con il dermatologo Tullio Silvestri

Il 2 febbraio, il Lions Club Vercelli ha ospitato il dermatologo Tullio Silvestri che ha tenuto una relazione dal titolo “L’arte racconta la pelle - Malattie nascoste sulla tela".

Nel corso della serata, gli oltre 40 soci presenti, hanno ascoltato con grandissimo interesse la conferenza, che ha trattato con estrema competenza un argomento veramente inusuale.

È stato molto interessante scoprire malattie della pelle e non solo, rese esplicite con un attento esame delle tele di artisti di ogni epoca. Tra i tanti casi clinico-artistici esaminati, era presente anche la Gioconda. L’attento esame guidato dalla competenza del dottor Silvestri, ha fatto rilevare ben quattro diverse patologie.

Una serata apprezzata da tutti.

«Il nostro Club vanta una cospicua quantità di talenti professionali nelle varie discipline - rileva il presidente Lions Renato Bianco -: quando si riscontra, come nel caso del dottor Silvestri, che la professionalità è abbinata alla capacità di proporre tematiche di interesse generale, siamo orgogliosi per l’occasione di convivialità. Ci saranno quindi molte altre occasioni per dare spazio ad altre bellissime serate».