Lutto per Gianni Terzolo, colonna dell'LG Trino

Trino è in lutto per Gianni Terzolo, conosciutissimo dirigente della LgTrino, società calcistica della quale è stato presidente, vice presidente, direttore generale e responsabile del settore giovanile.

Terzolo è morto giovedì 2 febbraio a 73 anni, destando grande cordoglio nel centro vercellese. Era un dirigente tutto d'un pezzo, attento ai conti, accorto nel delegare ad altre figure qualificate la gestione sportiva della società.

Uomo di spirito, dalla battuta pronta, Terzolo aveva lavorato come consulte finanziario, dirigendo l'agenzia Allianz e, in passato, era stato consigliere comunale del Psi.

Con parole di grande affetto e un commovente post, la figlia scrive: «Mi hai insegnato ad affrontare le sfide della vita con la tua forza, mi hai insegnato a combattere senza mai mollare, mi hai insegnato a crescere, a vivere. Mi hai insegnato tutto, ma non ad affrontare questo momento».

Il cordoglio dell'amministrazione comunale è affidato alle parole del sindaco, Daniele Pane: «Tutta l’Amministrazione e le maestranze desiderano esprimere la propria vicinanza alla famiglia di Gianni Terzolo, già consigliere comunale con il Psi e figura di spicco dello sport trinese con diversi ruoli attivi nelle società sportive della nostra città in ultimo nella LG Trino in cui ricopriva il ruolo di direttore generale. Alla moglie, alla figlia, alle adorate nipoti e a tutti i suoi cari, le più sentite condoglianze».

A ricordare un uomo che ha dato tanto alla sua cittadina anche l'ex sindaco, Alessandro Portinaro: «Te ne sei andato via, quando invece ti saresti meritato di goderti ancora anni di questa tua vita, in mezzo alla nostra comunità come hai sempre fatto, prendendoti cura della tua famiglia e appassionandoti, come sempre, allo sport. Mi spiace enormemente, so già che automaticamente ti cercherò con lo sguardo per le vie di Trino, per un saluto veloce, due chiacchiere, oppure in sede al PD in qualche occasione particolare. Mancherai a tanti, anche a me».