Derby: 0 a 0 dopo 45

Novara – Pro Vercelli

Marcatori

Partà dopo 45 minuti. Parità, pari anche le occasioni da gol







Primo tempo





Da Della Morte a Iezzi, cross per la testa di Saco, esecuzione troppo debole, palla sul fondo. Ma il primo squillo, al 7', è della Pro Vercelli.

Bella la coreografia dei tifosi vercellesi. Bella giornata, bella partita, sembra.

Giallo a Perrotta, che stende Galuppini.

Tiro alle stelle di Comi sugli sviluppi di una punizione. È comunque più Pro che Novara, per ora.

Bella chiusura di Cristini su Spalluto.

Cristini protagonista in negativo, pochi secondi dopo: si fa soffiare palla, la sfera arriva a Spalluto, smarcato in area, rimedia Rizzo con una gran bella parata in tuffo. Tra i pali il ragazzino ci sa fare. È la prima vera occasione, ed è di marca novarese (ma la Pro non è certo quella dell'andata. Non lo è nemmeno il Novara, rafforzato dalle ultime operazioni di calciomercato).

Bel colpo di testa di Saco su cross di Della Morte, palla sul fondo di poco. Pareggiate le occasioni gol.

Formazioni.

NOVARA (3-5-2): Pissardo; Illanes, Ariaudo, Benalouane; Ciancio, Rocca, Masini, Di Munno, Urso; Galuppini, Spalluto. A disp. Menegaldo, Desjardins, Bonaccorsi, Tentoni, Vuthaj, Marginean, Peli, Carillo, Gonzalez, Ranieri, Scariano, Calcagni, Goncalves. All. Marchionni.

PRO VERCELLI (4-1-4-1): Rizzo M.; Iezzi, Cristini, Perrotta, Anastasio; Emmanuello; Della Morte, Calvano, Saco, Iotti; Comi. A disp. Valentini, Lancellotti, Corradini, Gatto, Gheza, Laribi, Renault, Clemente, Febbrasio, Vergara, Rizzo N., Arrighini, Macanthony, Guindo. All. Paci.