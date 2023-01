Aggredito e rapinato per le foto sul cellulare: nei guai due ventenni

Sono accusati di aver aggredito e rapinato un 17enne di Santhià, sottraendogli il cellulare nella cui memoria sarebbero state custodite alcune foto della ex fidanzata. Identificati dai Carabinieri della Stazione di Santhià, che nell'indagine si sono avvalsi anche delle immagini immagini della videosorveglianza, ventenni residenti nella cittadina sono stati denunciati con le accuse di rapina e lesioni.

L'indagine era partita dopo che, nella prima mattino dello scorso 30 novembre, uno studente 17/enne residente a Santhià, mentre percorreva il tragitto tra la propria abitazione e la scuola, era stato aggredito da due individui con il volto coperto da passamontagna, che, dopo averlo percosso, gli avevano sottratto il cellulare.

Il giovane, giunto a scuola dolorante e scosso, era subito accompagnato all’ospedale di Vercelli, ove gli venivano diagnosticate lesioni di non poco conto.

Le indagini, svolte dalla Stazione Carabinieri di Santhià, anche avvalendosi del sistema di videosorveglianza comunale, hanno consentito di risalire a due ventenni del luogo, italiani pregiudicati, ora denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Vercelli per i reati di rapina e lesioni personali aggravate. Il movente del grave gesto va ricercato in alcune fotografie della ex fidanzata, che la vittima custodiva ancora nella memoria del proprio cellulare.