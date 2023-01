Tornano le arance della salute Airc

Appuntamento con le Arance della salute dell' Airc, Associazione italiana ricerca sul cancro. Nella giornata di oggi, sabato 28 gennaio, i volontari saranno presenti a Vercelli, nella Bassa e in Valsesia per vendere le reti da 2,5 chili di arance rosse italiane: l'offerta minima è di dieci euro e il ricavato è destinato a sostenere la lotta contro i tumori. A Vercelli lo stand è in piazza Cavour; in piazza Roma a Villata, in piazza Del Popolo a Prarolo, in piazza Castello a Desana, e poi ancora a Costanzana, in piazza Cavour a Tricerro, sotto l'atrio comunale a Trino, in piazza Vittorio Veneto a Santhià, in piazza Sant'Eusebio a Bianzè, in piazza Galileo Ferraris a Livorno Ferraris, e a Palazzolo. Airc sarà presente con il suo gazebo anche in piazza Mazzini a Borgosesia. Oltre alle arance saranno disponibili anche vasetti di marmellata d'arancia e di miele millefiori. Airc offre anche la possibilità di aderire alla campagna di raccolta fondi online con una donazione di 10 euro.