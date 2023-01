Cercano una bici rubata, trovano la droga: ventenne in manette

Un 20enne marocchino è stato arrestato dagli agenti del posto di Polizia Ferroviaria di Vercelli, a seguito di una perquisizione nella propria abitazione, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’uomo, già noto alle Forze dell’Ordine, nel mese di novembre era stato denunciato dagli agenti per ricettazione di una bicicletta, in quanto sorpreso in possesso del mezzo dalla proprietaria, che ne aveva subito il furto agli inizi del mese nel piazzale antistante la stazione ferroviaria.

Su delega dell’Autorità Giudiziaria i poliziotti qualche giorno fa hanno eseguito una perquisizione nel domicilio dello straniero alla ricerca della bicicletta, tuttavia non ritrovata; durante la ricerca sono stati invece rinvenuti circa 40 grammi di hashish, già confezionata in 15 dosi pronte per essere cedute.

Lo straniero, irregolare sul territorio nazionale e già denunciato precedentemente per i reati in materia di stupefacenti, è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’arresto è stato convalidato e il giudice ha disposto la misura cautelare dell’obbligo di dimora, successivamente sostituita con quella più coercitiva degli arresti domiciliari.