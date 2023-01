Il Comune interviene in via Martiri delle Foibe

Sono iniziate in giornata le operazioni di ripristino della segnaletica divelta in via Martiri delle Foibe, nella zona industriale della città. E' stato sistemato il supporto e quanto prima verrà riposizionata la targa.

Sulle condizioni della strada, in mattinata, era arrivata una nota, firmata dal gruppo Casa Pound di Vercelli, con la quale era stato chiesto all'amministrazione di ripristinare il decoro della zona, in vista della ricorrenza del 10 febbraio nella quale viene fatta memoria degli italiani vittime delle rappresaglie titine.

«Ho letto la segnalazione, come tutte quelle che riguardano la città, e vorrei assicurare che l'intervento era nell'agenda degli uffici - dice il sindaco Andrea Corsaro che poi anticipa - Il 10 febbraio, in occasione del Giorno del Ricordo, verrà inaugurata la lapide dedicata alle vittime delle foibe che verrà posta in piazza del Municipio».