Concorso per le scuole con "Leo", la nuovissima applicazione del Museo Leone

Protagonista assoluta sarà "Leo", la nuovissima applicazione multimediale del Museo creata proprio per " raccontare emozioni " e poter finalmente non solo conoscere in modo approfondito le opere della collezione di Camillo Leone ma addirittura “ascoltarle” e interagire con esse attraverso un semplice tocco sul proprio smartphone o tablet.

CHI PUO' PARTECIPARE AL CONCORSO?

Il concorso è diviso in due sezioni:

sezione A - rivolta alle scuole primarie

"Verso mondi da inventare. Immagini che ricostruiscono "

Per questa sezione è richiesta l'elaborazione dell'immagine di un'opera del Museo Leone che venga contestualizzata per spiegarne funzione e utilizzo e che non compaia già nelle schede della App.

sezione B - rivolta alle scuole secondarie di primo e secondo grado

"Verso mondi da inventare. Nuove idee e voci che arricchiscono"

Per la sezione B è richiesta invece la produzione di un testo/scheda di un'opera a scelta del Museo Leone che non compaia già all'interno della App.

TERMINI DI ISCRIZIONE E MODALITA'

L’iscrizione al concorso dovrà avvenire entro il 28 febbraio 2023 compilando il modulo al seguente link https://forms.<wbr></wbr>gleRkruhartW9K23WRy5 (i Servizi Educativi invieranno conferma dell’avvenuta ricezione del modulo insieme con i materiali necessari per il lavoro).

Dopo aver effettuato l'scrizione al concorso la classe, accompagnata dal proprio insegnante, proverà gratuitamente la App Museo Leone presso la sede museale, previo appuntamento concordato con i Servizi Educativi.

La consegna dei lavori è prevista in formato digitale entro il 21 aprile 2023 all'indirizzo didattica@<wbr></wbr>museoleone.it .

I lavori in concorso verranno valutati dallo staff scientifico del Museo Leone e dai professionisti di Heritage per quanto riguarda contenuto, grafica, originalità ed efficacia di trasmissione delle informazioni.

Heritage Srl, che ha curato la progettazione e la realizzazione tecnica della App, è un' impresa innovativa che opera per la ricerca e lo sviluppo dei contenuti e delle rappresentazioni culturali attraverso le nuove tecnologie e che ha al suo attivo le applicazioni di importanti musei, tra cui il Parco Archeologico del Colosseo e i Musei Reali di Torino (in collaborazione con CoopCulture).