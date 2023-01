Pro Vercelli-Triestina 2-1 (Resurrezione)

Pro Vercelli-Triestina 2-1

Marcatori: Della Morte (Pvc) al 9'; Comi (Pvc) al 20'; Di Gennaro (T) al 61'.

Commento

Partita perfetta nel primo tempo, sofferta nella ripresa. Contro una squadra, ultima in classifica, ma rinforzatasi nel mercato di gennaio, la Pro Vercelli ottiene due punti pesantissimi. Prestazione convincente in tutti i reparti e con tutti i suoi effettivi; bene tutti, benissimo Della Morte e Comi (autori dei due gol), quindi Iezzi. Convincente anche il modulo scelto da Paci: 4-1-4-1-

Primo tempo

Prime scaramucce, Pro Vercelli un po' contratta ma, nei primi minuti, a parte il ritmo elevato, succedo poco.

Magia di Della Morte. Riceve da Iezzi, si aggiusta la palla e, da una distanza da dove si crossa lui invece sferra un razzo, potente e tagliato: nono gol per lui al nono minuto, Pro Vercelli in vantaggio.

Cross di Della Morte per Comi, anticipato da Adorante.

Grande grande cross di Iezzi per un grande grande colpo di testa, in torsione, per Comi. Ottavo gol per il centravanti, Pro Vercelli in vantaggio per 2 a 0 (al 20').

Emanuello: bomba da fuori area non lontana dal palo alla sinistra di Pisseri.

Prima parata di Rizzo su tiro (senza pretese) di Felici da fuori.

Ancora un cross di Iezzi (36') per la testa di Comi che anticipa l'ex centrale dell'Alessandria di Logo, Di Gennaro: palla alta sulla traversa.

Pressione della Triestina, ma l'interdizione e la difesa dei bianchi impediscono agli alabardati di arrivare dalle parti di Rizzo.

Gran giocata di Vergara che, con un dribbling insistito. si fa stendere, attorniato da tre avversari.

Guido, Emmanuello, Guindo, botta sull'esterno della rete.

Manca meno di un minuto.

Felici crossa per Di Gennaro che, smarcato, manda alto di testa.

È finita, la Pro Vercelli – così speriamo – è risorta.

Ripresa

Ammonito Perrotta. Ammonito anche Calvano. Due fallacci, gialli che ci stanno.

Della Morte crossa (di destro) per Calvano: tiro, para Pisseri.

Due cambi nella Triestina: dentro l'attaccante Tavernelli e Celeghin. Escono Paganini e Minesso.

Angolo di Felici, Di Gennaro fa valere la sua stazza e di testa metta dentro: Pro Vercelli 2 Triestina 1 al 61'.

Esce Saco, entra Vergara.

Ancora Triestina pericolosa su angolo: batte Felici, Adorante tenta il gol di tacco, palla fuori.

La Triestina pressa alto, la Pro Vercelli, con qualche affanno, si difende.

Tiro di Emmanuello, debole e fuori misura, poi un cross di Anastasio, direttamente sul fondo: Pro Vercelli un po' in crisi.

Altra botta (73') di Della Morte, para Pisseri.

Triestina: fuori Germano (applaudito) dentro Ganz.

Cambio anche per Massimo Paci: fuori Della Morte (crampi) e dentro Guindo.

E a Della Morte vanno gli applausi più sentiti, più forti.

Mischia da rugby davanti a Rizzo, fallo su Perrotta, la Pro respira.

Mancano 4 minuti più recupero. Non vincere sarebbe un peccato mortale.



Formazioni.

PRO VERCELLI (4-1-4-1): Rizzo; Iezzi, Cristini, Anastasio; Emmanuello; Della Morte, Saco (Vergara al 61'), Calvano, Iotti; Comi. A disposizione: Valentini, Lancellotti, Masi, Corradini, Gatto, Renault, Clemente, Febbrasio, Vergara, Rizzo N., Arrighini, Guindo. All. Paci.

TRIESTINA (4-4-1-1): Pisseri; Ghislandi (Furlan al 76'), Ciofani, Di Gennaro, Rocchetti; Paganini (Celeghin al 55'), Gori, Germano (Ganz all'82'), Felici; Minesso (Tavernelli al 55'); Adorante. A disposizione: Pozzi, Malomo, Furlan, Ganz, Tavernelli, Lovisa, Crimi, Celeghin, Sabbione, Sarzi Puttini. All. Pavanel.

Arbitra Gianluca Grasso di Ariano Irpino

Ammoniti: Perrotta, Calvano della Pro Vercelli;