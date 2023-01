Partita (mezza, per ora) perfetta: Triestina sotto di due gol

Pro Vercelli-Triestina 2-0

Marcatori: Della Morte (Pvc) al 9'; Comi (Pvc) al 20';





Commento al primo tempo

La partita perfetta (o almeno, per 45 minuti è stato così) di una Pro Vercelli convincente in tutti i reparti e con tutti i suoi effettivi; bene tutti, benissimo Della Morte, Comi (autori dei due gol), Iezzi (due assist), Iotti, Emmanuello e i due centrali. Convincente anche il modulo scelto da Paci: 4-1-4-1-





Primo tempo

Prime scaramucce, Pro Vercelli un po' contratta ma, nei primi minuti, a parte il ritmo elevato, succedo poco.

Magia di Della Morte. Riceve da Iezzi, si aggiusta la palla e, da una distanza da dove si crossa lui invece sferra un razzo, potente e tagliato: nono gol per lui al nono minuto, Pro Vercelli in vantaggio.

Cross di Della Morte per Comi, anticipato da Adorante.

Grande grande cross di Iezzi per un grande grande colpo di testa, in torsione, per Comi. Ottavo gol per il centravanti, Pro Vercelli in vantaggio per 2 a 0 (al 20').

Emanuello: bomba da fuori area non lontana dal palo alla sinistra di Pisseri.

Prima parata di Rizzo su tiro (senza pretese) di Felici da fuori.

Ancora un cross di Iezzi (36') per la testa di Comi che anticipa l'ex centrale dell'Alessandria di Logo, Di Gennaro: palla alta sulla traversa.

Pressione della Triestina, ma l'interdizione e la difesa dei bianchi impediscono agli alabardati di arrivare dalle parti di Rizzo.





























Ripresa

xxx









Formazioni.

PRO VERCELLI (4-1-4-1): Rizzo; Iezzi, Cristini, Anastasio; Emmanuello; Della Morte, Saco, Calvano, Iotti; Comi. A disposizione: Valentini, Lancellotti, Masi, Corradini, Gatto, Renault, Clemente, Febbrasio, Vergara, Rizzo N., Arrighini, Guindo. All. Paci.

TRIESTINA (4-4-1-1): Pisseri; Ghislandi, Ciofani, Di Gennaro, Rocchetti; Paganini, Gori, Germano, Felici; Minesso; Adorante. A disposizione: Pozzi, Malomo, Furlan, Ganz, Tavernelli, Lovisa, Crimi, Celeghin, Sabbione, Sarzi Puttini. All. Pavanel.













Arbitra Gianluca Grasso di Ariano Irpino