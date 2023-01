Renate-Pro Vercelli 1-0 (periodo nero e jella, anche)

Renate-Pro Vercelli 1-0

Marcatori: Esposito (Re) su rigore al 49°;

Sconfitta immeritata per la Pro Vercelli che ha disputato un buon primo tempo. Dopo il rigore, decisivo, la squadra di Paci, però, ha attaccato ma senza mai impensierire il portiere avversario.





Primo tempo

Angolo conquistato da Vergara, esecuzione di Anastasio, testa di Calvano, palla alta: il primo squillo è dei Bianchi.

Emmanuello fa la mezzala destra, Calvano giostra sulla destra, Corradini in regia.

Primi otto minuti: una buona Pro. Ben schierata, la squadra di Paci attacca alta, pressando gli avversari. Vergara sembrerebbe in palla.

Dopo mezz'ora il leit motiv è sempre lo stesso: pressing e possesso della Pro che però, davanti, non punge. Bene, comunque, il terzetto di centrocampo Calvano.Corradini-Emmanuello. Nessun intervento del rientrante Rizzo.

Ci prova Emmanuello con un sinistro dalla distanza, palla altissima.

Lancio di Corradini per Vergara che sguscia tra due avversari e mette in mezzo per Della Morte chiuso da due avversari.

Crossi di Emmanuello per la testa di Comi, anticipato. Siamo al 37°.

Tiro di Ghezzi, palla sul fondo.

Finisce 0 a 0.

Ripresa

Tiro ravvicinato di Baldassin che incoccia sul braccio di Cristini, per l'arbitro è rigore.

Tira Esposito che infila Rizzo sulla destra con un rasoterra. 49°, Renate in vantaggio (immeritato).

Dopo il gol il Renate gioca più sciolto. La Pro Vercelli continua a non fare male negli ultimi metri.

Il Renate comincia a perdere tempo: ammonito il portiere Drago per rimessa dal fondo ritardata.

Primo cambio di Paci: dentro Iotti, fuori Emmanuello.

Girata alta di Cristini su sponda di Comi, al 68°.

Renate schiacciato in area, ma il portiere Drago non viene mai impegnato.

Bene Iotti, che dà dinamismo in mezzo al campo, Vergara, invece, sembra un po' affaticato.

Paci toglie Clemente e mette dentro Arrighini: Iotti arretra n fascia, modulo 4-2-4 in fase di possesso, 4-4-2 in fase di non possesso. Minuto 76.

Occasionissima per la Pro, con Arrighini che, smarcato davanti al portiere, viene anticipato da Anghileri, siamo all'80°.

Tiro di Morachioli, centrale e debole, para facile Rizzo.

Meno 4 più recupero.

Ultime mosse di Paci: fuori Anastasio e Calvano, dentro Saco e Fabbrasio.

Pro che attacca, ma senza mai arrivare al tiro.

È finita, terzo kappaò consecutivo.





















Formazioni

RENATE (4-3-3): Drago; Anghileri, Silva, Angeli, Possenti; Baldassin, Esposito (Nelli 79°), Squizzato (Marano 89°); Ghezzi (Saporetti 60°), Nepi, Sorrentino (Morachioli 46'). A disposizione: Tanzi, Saporetti, Morachioli, Ermacora, Larotonda, Nelli, Marano, Simonetti, Colombini. All. Dossena.

PRO VERCELLI (4-3-2-1): Rizzo; Clemente (Arrighini 76°), Cristini, Perrotta, Anastasio (Fabbrasio 89°; Corradini, Emmanuello (Iotti 65°), Calvano (Saco 89°); Della Morte, Vergara; Comi. A disposizione: Valentini, Lancellotti, Masi, Mustacchio, Gatto, Iotti, Gheza, Febbrasio, Iezzi, Arrighini, Guindo, Saco. All. Paci.





Arbitra Simone Taricone di Perugia





Ammoniti: Clemente, Cristini della Pro Vercelli; Drago del Renate;