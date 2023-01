Corso Avogadro, si prepara la viabilità a raso - video e foto

Prosegue l'attività di rimozione della terra di riempimento delle rampe dell'ormai ex cavalcaferrovia di corso Avogadro di Quaregna, con la preparazione delle pendenze per la realizzazione della viabilità a raso.

Sul lato tra via Trino e la ferrovia Vercelli-Casale la rampa è praticamente stata spianata e intanto il Comune ha affidato i servizi di ingegneria afferenti il progetto di fattibilità tecnico economica, definitivo, esecutivo, CSP E direzione lavori per la realizzazione del nuovo collegamento all’ingegner Giorgio Montiglio di Casale, che già si era occupato prima del monitoraggio e poi del progetto di demolizione del cavalcaferrovia.

Il piano per la ricucitura della viabilità nella zona sud ovest della città è stato inserito nel quadro delle opere pubbliche a bilancio per l'anno in corso: al completamento del progetto sono destinati un milione 967mila euro.