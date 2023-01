Stradale, "saltano" tre patenti, denunciata una 29enne

Durante i controlli del ponte dell’Epifania, le pattuglie del distaccamento della Polizia Stradale di Varallo hanno ritirato tre patenti di guida. Nello specifico, in contesti differenti, a Caresanablot e a Piode, sono stati sottoposti a controllo due cittadini extracomunitari che hanno esibito la patente di guida del Paese di provenienza, nonostante fossero entrambi residenti in Italia da più di due anni. Per quanto emerso, è stata loro elevata una sanzione amministrativa pari a 158 euro e i documenti di guida sono stati ritirati.

Infine, a seguito di un controllo a Scopello è stata segnalata all'autorità giudiziaria una ragazza di 29 anni, trovata positiva al controllo con etilometro. La patente di guida è stata ritirata per la successiva sospensione e per l'applicazione della sanzione accessoria della decurtazione di di 10 punti.