Raccontano sui social la sparizione dell'auto elettrica del figlio: carabinieri e Polizia locale la recuperano

Era davvero disperato un bimbo di tre anni quando, tempo fa, si è reso conto che la sua amata “Brum Brum” – come l’aveva ribattezzata - una vetturetta giocattolo elettrica, era sparita dal cortile condominiale della sua abitazione, dove la lasciava abitualmente parcheggiata.

La pubblicazione della spiacevole storia, da parte dei genitori del piccolo, su un social che riguarda le vicende di Trino, ha consentito a due agenti della Polizia locale di accertare che la vetturetta trafugata si trovava in un altro cortile condominiale.

Il comandante della Stazione dei Carabinieri, luogotenente Emilio Farina, informato della vicenda, ha personalmente proceduto al recupero dell’amato giocattolo e anche all’individuazione dei responsabili della sottrazione, non perseguibili in quanto minori di 14 anni.

Indescrivibile la felicità del bambino quando si è visto restituire la sua “Brum Brum” da parte del Comandante della Stazione dei Carabinieri, e delle due agenti della Polizia locale che hanno cooperato nella bella operazione di servizio.