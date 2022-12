Rolex da collezione, Cartier e altri pezzi pregiati: il bottino della spaccata da Era Ora

Trentasette Rolex da collezione, due Cartier, Tudor, Omega, Zenith: 51 orologi in tutto di notevole valore.

A distanza di un paio di giorni dal colpo all'orologeria Era Ora di via Laviny, Stefano Monformoso, il titolare dell'esercizio derubato all'alba di domenica, ha pubblicato l'elenco dettagliato dei pezzi che erano contenuti nella cassaforte imbragata e trascinata via dai ladri nel giro di due minuti e mezzo.

Si tratta di pezzi particolari che potrebbero essere rimessi in circolazione, magari non subito, attraverso qualche canale "parallelo". L'obiettivo dell'orefice è «di tutelare sui possibili acquisti “fai da te”» e magari, di ricevere qualche segnalazione utile.

E mentre l'esercizio commerciale ha ripreso le attività, proseguono le indagini condotte dalla Squadra Mobile della Questura di Vercelli per risalire agli autori del colpo: una banda di professionisti che hanno agito in pochissimi minuti, due e mezzo, a volto coperto e indossando i guanti per evitare di lasciare tracce.