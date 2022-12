Spaccata all'orologeria "Era Ora"

Colpo grosso, nella notte, ai danni di un'orologeria e oreficeria in pieno centro città.

Intorno alle 4,30 ignoti malviventi si sono introdotti da “Era Ora" di via Laviny, mandando in mille pezzi la vetrina e impossessandosi di un bottino decisamente ingente.

I banditi, con un'azione sicuramente studiata in ogni particolare e realizzata in pochissimi minuti, si sono portati via la cassaforte, bloccando la strada per coprirsi la fuga.

L'esercizio è specializzato nella vendita di orologi di alta qualità, e in particolare in Rolex vintage, nella commercializzazione di gioielli artigianali e pietre preziose.

Indagini in corso per risalire agli autori del furto.