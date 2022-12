Tennis Pro Vercelli: grandi riconoscimenti che arrivano dal padel

«Oggi parliamo di padel, senza dimenticare i settant'anni di storia del Tennis Pro Vercelli e questo Circolo che non ha scopi di lucro: quello che incassiamo lo investiamo, soprattutto in strutture: la copertura di campi di tennis, oppure di padel, che fu la nostra grande scommessa. Fummo i primi a crederci, due anni fa, realizzando un primo campo, poi un secondo, poi la copertura di entrambi e un terzo campo ancora».

Siamo nella sede del Circolo del tennis Pro Vercelli, in corso Rigola, a due passi dal fiume Sesia. A parlare è il presidente del Circolo, Pier Carlo Ferraris.

«Proprio dal padel – spiega - per il Circolo Tennis Pro Vercelli sono arrivati due prestigiosi riconoscimenti».

Il primo.

Nel campionato over 40 maschile, la squadra capitanata da Filippo Simonetti (altri componenti: Giacomo Taverna, Alessandro Barbonaglia, Simone Beccati, Giovanni Finati, Nicola Fumarulo e Luca Taverna) è arrivata terza, perdendo solo in semifinale a Perugia.

Il secondo.

«Rosella Giulianati e Filippo Simonetti – ha detto ancora Pier Carlo Ferrraris – sono diventati i primi maestri nazionali di padel della provincia di Vercelli. Per noi è una gran soddisfazione, dal momento che i maestri di padel in Italia sono in tutto settanta».

E così il padel in questi due anni è cresciuto e sta ancora crescendo, con ragazzi (sono 25 i ragazzi tra i 7 e i 18 anni che seguono i corsi) e tanto gentil sesso che si è avvicinato a questa disciplina.

«Il Circolo – ha spiegato Ferraris – sopravvive grazie alle quote dei 400 soci, alle “quote-campo” e a qualche sponsor. Dal momento che il Circolo è su terreno regionale, non possiamo avere sovvenzioni comunali. In passato, come ho spiegato prima, abbiamo sempre investito soprattutto in strutture, quest'anno, invece, si tratta di sopravvivere (e non siamo certo gli unici): ad agosto, avevamo pagato 64mila euro in più di bollette rispetto all'anno scorso. Per noi, adesso, è importante resistere e, da gennaio, ripartiremo con le nostre attività legate a tennis e padel».

Accanto al presidente, i maestri di padel Rosella Giulianati e Filippo Simonetti, e due membri del direttivo, Giovanni Saviolo e Gigi Rista. «Erano tre anni che non convocavamo conferenze stampa, ci è sembrato giusto raccontare ai vercellesi delle soddisfazioni raccolte grazie al padel, senza mai dimenticare che le nostre radici affondano nel tennis».