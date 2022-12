Engas Hockey Vercelli fra pista e solidarietà

Giorni intensissimi per Engas Hockey Vercelli sia sul versante sportivo che su quello delle iniziative benefiche.

Iniziamo dalla pista, con le parole di mister Roberto Crudeli che analizza il momento della squadra: “Sapevamo che sarebbe stato un periodo complicato, in cui avremmo dovuto affrontare la squadre più forti del campionato, lo stiamo facendo bene, tranne che per la trasferta a Lodi di martedì scorso. Bisogna capire, però, che a volte può venire fuori una prestazione non buona: Oruste non stava bene, è stato in pista nel primo tempo provando, ma alla fine non ha potuto fare assolutamente niente. Ora gli obiettivi sono cercare di recuperarlo il prima possibile e provare a realizzare prestazioni importanti come fatto negli altri match. Questa è l’idea che abbiamo e vogliamo portare avanti, non come a Lodi: per quanto concerne la prestazione in pista noi dobbiamo essere al di sopra dei problemi, non abbattendoci”. Ora andremo in Francia con due partite difficilissime, di cui valutare i pro e i contro. Sabato giocheremo con i francesi del Noisy Le Grand e domenica con gli spagnoli del Lleida. Poi, fra domenica notte e lunedì mattina presto, rientreremo e da lì inizierà il percorso per arrivare all’ultima partita del girone di andata di mercoledì prossimo”. (HV ospiterà il Bassano, ndr).

Come ricordato dall’allenatore toscano, ora è tempo di Europa: in questa fase a concentramenti di WSE Cup passano le prime di ogni girone e le migliori seconde. Continua Crudeli: “L’obiettivo è questo, ora si tratta di scegliere le priorità nel momento in cui abbiamo degli infortuni, vedendo come gestire le risorse per capire cosa sia più importante in questo momento della stagione per la società. Cercheremo comunque di fare bene in tutto e poi vedremo come si evolve la situazione, ma l’importante è dare il massimo, sempre.”

Si avvicina anche la sessione di mercato invernale: “Il mercato di metà stagione andrà di pari passo con l’intenzione o meno di apportare dei cambiamenti: se ci dovessero essere giocatori in partenza, dovremo trovarne altri, sennò i primi non potranno andare. Stiamo valutando e parlando: in base a quella che sarà la situazione, cercheremo di trovare le soluzioni migliori. Non è facile farlo in corsa, non è come il mercato di giugno: bisogna cercare di fare il meglio tenendo conto di come è stata costruita originariamente la squadra apportando, se possibile, qualche rimedio”.

HV continua il suo impegno nel sociale tornando a sostenere l’Associazione Pediatrica Oncologica vercellese O.D.V. con l’ormai tradizionale raccolta di giocattoli in vista del Natale di cui beneficeranno l’oncologia pediatrica del Regina Margherita di Torino e il reparto di pediatria dell’ospedale Sant’Andrea di Vercelli. La raccolta avrà luogo mercoledì 21 dicembre davanti al Palpregnolato del rione Isola a partire dalle 19-19.15, giorno dell’ultima partita del girone di andata in cui HV ospiterà il Bassano.

La signora Franca Alessio Francese di O.D.V: “Ci occupiamo di bambini oncologici che vogliamo cercare in ogni modo di aiutare, provando ad alleggerire i loro pensieri, ancor di più per le Feste, per aiutarli a sorridere”

Fabrizio Laggetto, con Elena Ruggia dirigente operativo di HV, (entrambi sono responsabili per le iniziative benefiche della società): “I giochi saranno raccolti davanti al palazzetto a partire dalle ore 19-19.15. Ad eccezione dei peluche, potete donarne di ogni tipo, dato che l’età dei destinatari varia da pochi mesi a diciotto anni. Per chi verrà sarà organizzata una “panissata” benefica ad offerta libera (organizzata grazie al vicepresidente Racioppi) e ci saranno anche da bere e il caffè. Il ricavato verrà devoluto sempre all'Associazione Oncologica Pediatrica O.D.V.".

Quest’anno all’iniziativa benefica partecipano anche due istituti vercellesi: la Scuola Media Avogadro e l’Istituto Comprensivo Rosa Stampa, rappresentate in conferenza stampa rispettivamente dalla professoressa Raffaella Fontana e dalla dirigente scolastica Lina Arminante. Quest’ultima illustra l’impegno degli alunni: “Hanno disegnato dei biglietti di auguri natalizi che accompagnano i regali da destinare ai bambini”.

Ancora una volta, il Circolo Bellaria è parte integrante dell’evento, come spiega Cristian Gobbato: “Il Circolo accompagna le varie associazioni facendo da filo conduttore. Siamo felici che ogni anno si aggiunga un piccolo tassello, questa volta le scuole ci danno un mano con i bigliettini: è un’iniziativa che continua a crescere e di cui siamo orgoglioso perché mossa dall’amicizia”.

Ricordiamo che è possibile donare anche in altri modi all’Associazione Pediatrica Oncologica O.D.V. di Vercelli questi gli estremi:

bonifico bancario: Banca UniCredit IBAN IT15L0200810010000105125045

destinando il 5x1000: C.F. 94039590024