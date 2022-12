Pagelle della Pro vista a Mantova

VALENTINI: 6

Una grande parata, non ha responsabilità sui goi presi.



IEZZI: 6

Ottima l'intesa sulla catena di destra con Della Morte. Come difensore va "registrato", un po' come tutto il pacchetto.

CRISTINI: 6

Buona prova, ma la difesa troppo spesso balla.

PERROTTA: 6,5

Come Cristini ma è l'elemento della squadra che più ci crede, quando gioca, sia che difenda sia che si spinga in avanti alla ricerca del goi.



ANASTASIO: 6,5

Buone cose sulla fascia sinistra, e poi il terzo gol nasce da una sua progressione spaventosa e bella.

SACO: 6

Gran gol, tanta corsa.



EMMANUELLO: 6,5

Ottima gara in regia (sarebbe interessante rivederlo mezzala sinistra con Corradini a dirigere il traffico).

IOTTI: 6

Buona gara, buono l'assist gol per la testa di Gatto.



MUSTACCHIO: 5,5

Tanta corsa e volontà.



DELLA MORTE: 6,5

Un pericolo costante per la difesa avversaria.



ARRIGHINI: 5,5

Vedi Mustacchio.



GATTO: 7,5

Impiegato con il contagocce si fa trovare al posto giusto e al momento giusto per due volte: ma forse non è un caso.



COMI: 6

E forse non è un caso che con lui in campo il reparto offensivo prenda sostanza.



RENAULT: 6



CLEMENTE: ng.



CALVANO: ng

PACI: 6,5

Dovevamo trovare continuità nelle prestazioni e nei risultati, ci siamo o quasi. La Pro Vercelli, nel finale, ha ballato troppo dietro. Da rivedere insomma fase difensiva, interdizione, eccetera. Ma la giornata è positiva. Perché importava - soprattutto - non perdere colpi.