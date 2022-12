Acceso l'Albero di Tutti: bimbi in festa in Piazza dei Pesci -FOTO

Festa in piazza dei Pesci per l'accensione dell'"Albero di tutti", offerto dal gruppo Marazzato per festeggiare con la città i 70 anni del gruppo.

Moltissimi bambini, rappresentanti dei quattro istituti comprensivi - Ferraris, Ferrari, Verga e Lanino - e dei due istituti paritari - Scuole Cristiane e Sant'Antida - si sono dati appuntamento per decorare l'abete con palline e stelle create in classe, nel corso dei laboratori, o ideate personalmente.

Un momento di allegria per tutti i più piccoli con il count-down per l'accensione dei led posti a illuminare la pianta.

«Ci è sembrato una bella idea offrire quest'albero di Natale - commenta Alberto Marazzato - per un luogo della città in cui bambini, genitori e nonni si ritrovano abitualmente a giocare. Tutti voi avete contribuito ad addobbarlo, con fantasia e creatività e noi del gruppo, al termine del periodo delle feste, ci accerteremo che l'albero torni nel suo ambiente e venga ripiantato. Una decisione nel segno dell'ecologia, del rispetto dell'ambiente e della riduzione della plastica che il gruppo sta perseguendo da sempre».

Ad accogliere le scolaresche, per il Comune, c'erano l'assessore Mimmo Sabatino e il presidente del Consiglio comunale, Romano Lavarino.