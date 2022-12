S2M: alla nona di campionato si ferma la serie di vittorie

Alla nona giornata del campionato di serie D, la S2M Volley incappa nella sua prima sconfitta. Opposte in casa all’Almese, Bertinazzi e compagne hanno disputato una brutta gara che è sfociata in un insuccesso che ha compromesso la guida della graduatoria.

La partita poteva e doveva essere affrontata in modo grintoso, con la consapevolezza di guidare da imbattute la classifica.

E invece l’incontro è stato disputato dalle atlete bianconere in modo maldestro con errori nelle fasi finali dei set persi, associato ad una ricezione pessima che ha costretto le due palleggiatrici a corse da maratonete, che hanno regalato di fatto, la vittoria alle non certo irresistibili avversarie.

Arrivate sul 2/0 a proprio favore, non senza soffrire, Mastronardi e compagne nei restanti tre periodi si sono complicate la vita difendendo ancora meno di prima, attaccando male e soprattutto commettendo degli errori più che banali nei momenti determinanti della frazione, con il risultato di una debacle finale.

Basti pensare che nel quinto set il 15 il 16 ed il 17 punti per le ospiti sono frutto di tre errori nostri..

È vero che anche sabato la formazione bicciolana ha cambiato per l’ottava volta su nove gare, il roster titolare, avendo avuto a che fare con altre assenze, come quelle di De Ambrogio influenzata, Vercellone e Fenoglio infortunate, ma la qualità dell’organico della S2M, che vanta atlete anche di esperienza, avrebbe dovuto sopperire alle mancanze in modo meno traumatico.

Ma se non si riesce a difendere anche gli attacchi degli avversari più banali, si ha difficoltà a buttare a terra il pallone, si commettono errori determinanti nei momenti clou della gara e non si scende in campo con la giusta attenzione, diventa difficilissimo fare il bottino pieno.

Un vero peccato per Comello e compagne che potevano e dovevano certamente fare meglio.

Un punto non è da buttare via, ma l’occasione di conquistarne tre era sicuramente più che alla portata.

Ora le atlete di Gherardi e Vigliani sono attese sabato 10 dicembre a Novi Ligure, contro la compagine che ha scalzato la S2M dalla testa della graduatoria e che precede di un punto Lupo e compagne.

Per poter competere contro le alessandrine ci vorrà un approccio gara molto migliore di quello visto sabato scorso, sia mentale che di gioco.

Praticamente diamoci una bella mossa…….