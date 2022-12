Parco solare di Leri: i trinesi investono nell'energia green

Si è conclusa positivamente e con largo anticipo rispetto alla scadenza l’iniziativa “Scelta Rinnovabile” di Enel Green Power per la realizzazione di un nuovo impianto fotovoltaico a Trino. L’iniziativa ha riscosso un enorme successo tra i residenti del comune di Trino, grazie alla partecipazione dei quali sono stati effettuati finanziamenti pari al 150% dell’obiettivo della raccolta fondi, consentendo dunque di concludere la campagna grazie al solo contributo dei cittadini trinesi.

Attraverso la raccolta fondi online di crowdfunding, la comunità locale ha partecipato in modo attivo al finanziamento di un nuovo impianto green, così da supportare concretamente il percorso di transizione energetica del Paese verso fonti energetiche rinnovabili.

“Siamo entusiasti – spiega Eleonora Petrarca, Responsabile Business Development Italia di Enel Green Power – che la comunità abbia risposto prontamente all’iniziativa che abbiamo proposto. I cittadini di Trino si sono resi veri e propri protagonisti nel percorso verso un modello di generazione di energia pulita e sostenibile. Questa è la dimostrazione concreta della grande sensibilità dei trinesi alle tematiche green e la conferma che una transizione energetica inclusiva non può non passare per azioni tangibili, che condividano i numerosi benefici legati alla presenza degli impianti rinnovabili sul territorio, in primo luogo proprio con chi quel territorio lo abita”.

"Con un’adesione così ampia al progetto di raccolta promosso da Enel Green Power i cittadini trinesi hanno dato un segnale molto forte di fiducia nel futuro e di attenzione al proprio territorio. Ne siamo davvero soddisfatti e orgogliosi” commenta il Sindaco Daniele Pane.

I trinesi scommettono sul futuro green dell'area di Leri: Enel Green Power ha annunciato, infatti, la chiusura anticipata della campagna di crowdfunding per il nuovo impianto fotovoltaico di Trino. In pochi giorni è stato raggiunto l’obiettivo massimo con il solo contributo dei trinesi e l’iniziativa pertanto non verrà estesa alla provincia e alla regione.

Nel Comune di Trino, Enel Green Power sta realizzando un parco solare su un'area di circa 130 ettari adiacenti all'ex centrale elettrica Galileo Ferraris. L’impianto sarà costituito da quasi 160.000 moduli fotovoltaici, avrà una potenza di 86 MW e sarà accoppiato a un accumulo elettrochimico da 25 MW in grado di contribuire all’adeguatezza del sistema elettrico e fornire servizi ancillari alla rete.

Si tratta di uno dei più grandi impianti solari del nord Italia, che a regime produrrà circa 130 GWh ogni anno, evitando l'emissione in atmosfera di circa 56mila tonnellate di CO2 e l’utilizzo di 29 milioni di metri cubi di gas, sostituendolo con energia rinnovabile prodotta localmente.