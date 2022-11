La Pro Vercelli chiama, Vercelli risponde?

Comunicato della Società.

La F.C. Pro Vercelli 1892 desidera fare un regalo di Natale senza precedenti a tutti i Vercellesi.

L’ingresso nei settori Gradinata Nord e Curva Ovest al prezzo di 1€ (più eventuale costo di prevendita per l'acquisto online) in occasione delle ultime sfide casalinghe del 2022 contro Pordenone (primo in classifica) e Lecco (terzo in classifica).

Questo regalo/sfida, rivolta a tutti i Vercellesi, rappresenta l’occasione perfetta per dimostrare l’attaccamento alla Bianca Casacca e tornare a riempire il Piola in occasione di queste due sfide importanti!

E’ il momento di stringersi intorno alla squadra, di fare gruppo e spingere i nostri Leoni a dare il massimo per chiudere il girone d’andata nella miglior posizione in classifica.

L’invito, per chi ama la Pro, è quello di condividere l’iniziativa con amici e conoscenti: la Società ha messo in campo una promozione mai vista prima e ognuno di noi sarà fondamentale per riempire il nostro amato Stadio e per portare la squadra al successo!

IL CALENDARIO

Pro Vercelli - Pordenone | Domenica 4 Dicembre - Ore 14:30

Pro Vercelli - Lecco | Sabato 17 Dicembre - Ore 14:30

COME ACQUISTARE I BIGLIETTI

I biglietti per le due sfide saranno acquistabili:

-Presso il botteghino dello Stadio Silvio Piola, negli orari di biglietteria, nei due giorni antecedenti la gara.

-Online al seguente link:https://shop.vivaticket.com/it/sellShow/?cmd=tabellaPrezzi&pcode=10066003&tcode=vt0007319&qubsq=ddce1046-a4b5-4e04-b99a-6468b45770a5&qubsp=16898999-9095-4a22-a98a-d297be9adb07&qubsts=1669741435&qubsc=bestunion&qubse=vivaticketserver&qubsrt=Safetynet&qubsh=855e5df91ca657a48875c269a0c1fa86

ORARI BIGLIETTERIA STADIO(PRO VERCELLI - PORDENONE)

Venerdì 2 Dicembre dalle ore 10:00 alle ore 12:30 e dalle ore 15:00 alle ore 18:00.

Sabato 3 Dicembre dalle ore ore 10:00 alle ore 12:30 e dalle ore 15:00 alle ore 18:00.

Domenica 4 Dicembre dalle ore ore 10:00 alle ore 16:30.

Maggiori informazioni verranno fornite in seguito per la sfida contro il Lecco.