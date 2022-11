Atl Biella, Vercelli, Valsesia presenta il territorio a Stoccolma

Continuano le iniziative di promozione del territorio realizzate da ATL Biella Valsesia Vercelli grazie all'importante collaborazione con VisitPiemonte – DMO Piemonte, la società in house della Regione Piemonte e di Unioncamere Piemonte che si occupa della valorizzazione turistica e agroalimentare del territorio. Giovedì 24 novembre, l’offerta territoriale è stata presentata in un roadshow svoltosi in Scandinavia a Stoccolma dove l’Agenzia, unitamente alle ATL del Piemonte e a diversi operatori turistici, ha avuto modo di incontrare numerosi operatori locali in una giornata dedicata alla promozione turistica con focus su due tematiche specifiche: food&wine e neve.

Un’opportunità importante testimoniata anche dalla location d’eccezione scelta per l’occasione: il centro congressi magnificamente inserito su Strandvägen, il lungomare di Östermalm, nel centro di Stoccolma, completato per l'Esposizione Universale qui svoltasi del 1897, e ora noto come uno degli indirizzi più prestigiosi della città.

Il primo pomeriggio è stato dedicato ad un workshop alla presenza di una trentina di operatori locali e giornalisti freelance, dove ATL ha potuto interagire con realtà particolarmente interessate alle opportunità offerte dal territorio valsesiano in primis, da anni ormai meta prediletta del turismo scandinavo sia nella stagione estiva che, soprattutto, in quella invernale. Il fascino del freeride, la bellezza dei borghi alpini impreziositi dalle testimonianze della cultura walser e le infinite possibilità sportive da vivere ai piedi del Monte Rosa sono gli ingredienti preferiti dai turisti provenienti dal Nord Europa.

Il pomeriggio ha poi regalato agli ospiti un momento istituzionale dove il Presidente di VisitPiemonte, Giuseppe Carlevaris, ha presentato le diverse aree turistiche regionali con il supporto di alcuni video emozionali del territorio. Il programma della giornata si è poi concluso con una networking dinner a base di prodotti piemontesi rielaborati attraverso ricette eclettiche e innovative dalle sapienti mani dello chef stellato Marcello Trentini. Un momento di convivialità dove ATL ha potuto approfondire le richieste degli operatori scandinavi che hanno avuto modo di gustare in prima persona alcune prelibatezze enogastronomiche regionali.

«L’apertura verso il mercato scandinavo è sempre stata un importante punto nella promozione turistica di ATL Biella Valsesia Vercelli - spiega il presidente Pier Giorgio Fossale -: grazie alla viva collaborazione con Regione Piemonte, scegliamo di cogliere più opportunità possibili per far conoscere il territorio a nuove e propositive realtà di settore. L’interesse del Nord Europa verso la Valsesia in particolare è indubbio, la sfida è allargare la forbice raggiungendo una fetta sempre maggiore di operatori, per poi seguirli in prima persona sul territorio e supportarli nella creazione di itinerari alla scoperta del Biellese e del Vercellese».