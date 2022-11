La TPRA Winter Cup di Padel, sport del momento

Il padel, si sa, è lo sport del momento. Se fino a due anni fa per i puristi del tennis (da cui deriva, ma solo in parte) c’era ancora dello scetticismo, pensando fosse una “moda”, adesso si può dire che è una realtà consolidata, con migliaia di campi nati in tutta Italia. E’ uno sport a cui si stanno avvicinando tantissime persone, e che viene praticato da anni da un nutrito popolo di appassionati, dai principianti agli agonisti.

Amicizia, divertimento, atletismo ed anche la voglia di vincere hanno fatto sì che questo sport, di origine sudamericana, stia sempre prendendo più piede.

E anche nel nostro territorio sono disponibili decine e decine di campi, gestiti da diverse Associazioni o Circoli i cui atleti più bravi si stanno sfidando nella Prima edizione amatoriale della TPRA Winter Cup, una competizione regionale di cui si stanno giocando i primi incontri della fase provinciale.

Vediamo i Team del Vercellese ed i loro componenti ed i prossimi appuntamenti, per chi volesse approcciare a vedere giocare il Padel dal vivo, a Vercelli o a Prarolo.

I Gironi

GIRONE A: IMPRESA SERRA PADEL GALLIATE, PLANET BODY TENNIS A, PADEL CLUB CARISIO, ACTION PADEL ARONA

GIRONE B: K-PADEL NOVARA, TC CAMERI A, AUTOTORINO PADEL GALLIATE, PLANET BODY TENNIS B

GIRONE C: SKILL PADEL A, EFFEMOTORS, PRO VERCELLI MASCHILE B, PLANET BODY TENNIS C

GIRONE D: FINECO PRO VERCELLI, PADELZERO GAGLIANICO, SKILL PADEL B, TC CAMERI B

Gli atleti delle squadre vercellesi

PLANET BODY TENNIS A: Paolo Vercellone, Lorenzo Bellan, Massimo Pastore, Mattina Bazzano, Nicolò Boggio, Umberto Pssera, Vittorio Lagorio, Valentino Rosa

PADEL CLUB CARISIO : Giovanni Finati, Gabriele Monti, Luigi Menicozzi, Julio Gonzalez Sotelo, Tommaso Vittorio Maffei, Marco vallaro, Tommaso samarotto, Tommaso Finati, Tommaso Simonetti, Pietro Simonetti

PLANET BODY TENNIS B : Enrico Casé, Cristian ArielBoyko, Stefano Grandi, Davide Pisani, Gian Luca Gallese, Gualtiero Bertolone

SKILL PADEL A: Alex Bordonaro, Cristiano Rossi, Edoardo Borgia, Cristian Capuano, Luca Tamarindo, Luca Tagliabue, Matteo Provera, Roberto Ferrigno, Andrea Albergoni, Fabio Pisani

PRO VERCELLI MASCHILE B: Lorenzo Apice, Stefano Mognon, Giorgio De Martini, Matteo Maffezzoni, Donato Forlenza, Lorenzo Tarotti, Alessandro Balbis, Federcio Panichi, Andrea Ronchi, Leandro Zarino

PLANET BODY TENNIS C: Roberto Campaci, Andrea Iannucci, Claudio Benini, Andrea Mazzei, Cosimo Gobbato, Matteo Maianti

FINECO PRO VERCELLI: Giacomo Taverna, Raffaele Raviglione, Alessandro Barbonaglia, Mario Protto, Nicola Tamaro, Omar Corradino, Luca Carlo Gaietta, Alessandro Toninello, Paolo Villani, Massimo Manachino

SKILL PADEL B: Claudio Tencone, Gianluca Cena, Tommaso Amico, Alessandro Pepe, Jacopo Gennari, Stefano Capelletto, Fabrizio Lodigiani, Elia Scianguetta, Giorgio Scianguetta, Giorgio Di Piazza

I prossimi appuntamenti per i Team vercellesi, a Vercelli o Prarolo

Vercelli, 23 novembre alle ore 20,00: Pro Vercelli Maschile B – Skill Padel A

Prarolo, 25 novembre ore 20,00: Skill Padel B – Fineco Pro Vercelli

Vercelli, 28 novembre alle 19,30: Planet Body Tennis A – Padel Club Carisio