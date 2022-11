Scontro a Serravalle: una vettura finisce in un dirupo - FOTO

Scontro tra due auto, nel pomeriggio di mercoledì, sulla provinciale 7 nel Comune di Serrravalle Sesia.

La dinamica dell'incidente è ancora in fase di ricostruzione da parte di carabinieri e Polizia stradale: per l'impatto, una delle due vetture, un furgoncino da lavoro, è stata sbalzata fuori sede stradale, finendo in un dirupo. Per estrarre uno dei conducenti, ferito, è stato necessario l'intervento dei Vigili del Fuoco del distaccamento permanente di Varallo che si è anche occupato del ristino della sicurezza della strada provinciale di forte transito e scarsa visibilità.

Il ferito è poi stato affidato alle cure della medicalizzata del 118 per il trasporto all'ospedale di Borgosesia dove è stato ricoverato per gli accertamenti del caso.