Vola LG Trino, giornata positiva per Santhià e Virtus Vercelli. Inciampa il Cigliano

Poca fortuna per l’Alicese/Orizzonti, battuta 3-2 dal Volpiano Pianese. Torinesi in vantaggio 3-1 quando a pochi minuti dal termine Edalili accorcia le distanze. Nel finale il Volpiano Pianese sbaglia un calcio di rigore. Ora l’ultimo posto è condiviso solo dalla Pro Eureka Settimo. D’altronde 6 punti in 10 partite è un bottino davvero povero.

Chi invece pare aver trovato il ritmo giusto è l’LG Trino, vittorioso e convincente: 4-1 a Varallo con marcature di Birolo, Passanante, Vergnasco e Verbano.

Divisione della posta per il Bianzè, un 2-2 che muove la classifica, anche se rimane il rimpianto per il rigore subito nell’ultima parte dell’incontro.

La 1^ Categoria segnala la grossa delusione del Cigliano battuto 1-0 dalla capolista Montanaro. I giallorossi speravano in un risultato ben diverso dopo la bella prestazione di Coppa (prossimo avversario il Cameri).

Grandi rivincite per la Virtus Vercelli e il Santhià, entrambe a segno. Rispettivamente a Strambino (4-1 con reti di Panipucci, Porcelli e Petasecca) e in casa con il Sizzano (2-1 in gol Zanino e Dosso).

Continua il momento negativo della Pro Palazzolo, sconfitta a domicilio dal Gattinara (1-2) che trova il jolly al novantesimo.

In 2^ Categoria primato solitario della Crescentinese (3-2 sul Romagnano). Eroi di giornata Masoero “match winner” nei minuti di recupero e Franzè (doppietta).

Ottimo esordio sulla panchina del Livorno Ferraris di Ferraro (2-0 al Lozzolo), gloria anche per l’Academy Pro Vercelli che supera il Pollone (3-2).