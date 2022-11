Inner Wheel Santhià Crescentino al fianco di "Esercito di cuori"

Il club Inner Wheel Santhià Crescentino, durante il tradizionale appuntamento novembrino della “cena della polenta”, ha ospitato Erika Barbonaglia, Samantha Profumo e Damiano Gabotti rappresentanti dell’associazione Esercito di cuori.

Erika Barbonaglia, presidente della neocostituita associazione, ha spiegato che è stata la consapevolezza di non poter raggiungere come singoli obiettivi benefici significativi a spingere lei e un gruppo di amici a costituirsi in associazione Il primo obiettivo è la donazione di un monitor per polisonnografie al reparto di pediatria del Sant’Andrea perché oggi i bambini che soffrono di apnee notturne devono essere portati all’ospedale Regina Margherita di Torino per eseguire il monitoraggio delle apnee, mentre con il nuovo apparecchio lo stesso esame potrà essere eseguito a Vercelli.

Barbonaglia ha presentato gli appuntamenti per la raccolta di fondi “Fai battere il tuo cuore” che culmineranno il 21 dicembre quando Samantha Profumo pedalerà sui rulli dalle 20 alle 8 del giorno dopo tentando di battere anche di un solo chilometro il record detenuto da Paola Gianotti.

Alla serata, impreziosita anche dalle bellissime opere dipinte dalla socia Graziella Dellavalle, oltre ai numerosi famigliari e ospiti delle socie, sono intervenuti le rappresentanti del Distretto Inner Wheel 204, Caterina Perino e Susy Tosetti, la presidente del club Inner Wheel di Biella Barbara Latini, il past president del Distretto Rotary 2031 Massimo Tosetti, il presidente di commissione dello stesso Distretto Giorgio Delleani, il presidente del Rotary Sant’Andrea Vercelli Santhià Crescentino Fabio Pissinis e la presidente del Rotary Vercelli Adriana Sala Breddo.

In tal modo con il ricavato della serata il club potrà contribuire alla realizzazione dell’obiettivo dell’Esercito di cuori.