Pro Vercelli 2022-2023: album fotografico, prima parte (Fotogallery)

Cronache (scritte in fretta, in sala stampa), pagelle (così i tifosi possono scrivere sui social “Ma che partita hai visto?) e le interviste prima e dopo le partite della Pro Vercelli. È il mio lavoro, mio e di Piermario Ferraro, “penna brillante” che da quest'anno segue con me la Pro Vercelli.

Ma le parole non bastano. Più delle parole, spesso, “parlano le fotografie. Scattatre da bordo campo, magari con la pioggia, ma sempre con abilità, per cogliere l'atimo. La firma di queste foto è una firma pesante e soprattutto prestigiosa: quella di Marco Lussoso - fotografo ufficiale della Società.

Vi proponiamo l'album fotografico di questa prima parte di campionato. L'album finale, speriamo pieno di soddisfazioni, a fine anno.

Sono foto d'autore, “parlano da sole” no?

Oltre alla galleria fotografica, la biografia di Marco Lussoso. Una biografia “importante”, da leggere.

Nato a Roma nel 1962, è diventato un fotografo professionista nel 1986 quando ha iniziato la sua carriera di fotoreporter con il quotidiano il Centro fino al 1993, anno in cui si è trasferito a Milano dove ha iniziato a collaborare con La Gazzetta dello Sport, il Corriere della Sera e l’Inter.

l suo curriculum annovera la realizzazione di venti libri fotografici, la pubblicazione su tutti i più importanti quotidiani nazionali, la firma di copertine di riviste, oltre quindici importanti mostre fotografiche in Italia, Australia, Hong Kong, USA.

Nel 1995 è stato reporter di guerra in Croazia e Bosnia per documentare il conflitto bellico, nel 1997 è andato in India per realizzare il reportage dei funerali di Madre Teresa a Calcutta e nel 1998 è stato inviato di guerra in Kosovo.

Ha seguito tutte le maggiori manifestazioni sportive: Olimpiadi invernali ed estive, Mondiali di tutti gli sport, Gran Premi di Formula 1, Champions League, Giro d’Italia, Sei Nazioni di Rugby, Rally dei Faraoni, Off-Shore, ecc., per non parlare degli innumerevoli servizi di moda, sfilate, ritratti di celebrities, reportage, per giungere ai progetti editoriali che negli ultimi anni destano maggiormente il suo interesse.

Le sue immagini sono pubblicate su tutti i quotidiani nazionali e riviste quali: Capital, Class, Vanity Fair, Maxim, Men’s Health, Fashion, Sposa Bella, Ultimissime Pellicceria, Fashion Wire Daily, People, SportWeek, La Piel, Sylver Styles, Charme Moda, Arpel Fur, Ars Sutoria, Cipria, ecc.

E’ stato il fotografo ufficiale della Juventus per quattro anni, dal 1997 al 2000, quando ha deciso di chiudere la parentesi torinese per tornare a Milano in cerca di nuovi stimoli, anche se ha continuato ad occuparsi dell’immagine della società e dei calciatori della Juventus fino al 2002.

Nel 2003 ha firmato il calendario della solidarietà “Sorrisi e abbracci”, ritratti di bambini e ragazzi malati di Spina bifida, per conto dell’Associazione G.A.S.B.I. (Genitori Associati Spina Bifida Italia)

Nel 2005 ha fotografato per il calendario di Famiglia Cristiana, i più famosi calciatori della Nazionale italiana.

Nel 2005 ha firmato il nuovo calendario della solidarietà “Sguardi”, ritratti di bambini e ragazzi malati di Spina bifida, per conto dell’Associazione G.A.S.B.I. (Genitori Associati Spina Bifida Italia)

Nel 2008 e 2009 ha lavorato a Maranello dove ha curato i servizi fotografici per l’Ufficio Stampa e il Reparto Comunicazione della Ferrari.

Nel 2010 ha svolto a Milano il ruolo di fotoreporter di cronaca, sport e attualità, fino all’agosto del 2011 quando ha deciso di mettersi in proprio aprendo a Vercelli uno studio fotografico e la scuola di fotografia Marco Lussoso Photo Academy.

Nel 2012 ha realizzato i calendari dell’ANFFAS di Vercelli, della Pro Vercelli, della S2M Vercelli volley femminile.

Dal 2012 al 2014 è stato il fotografo ufficiale della Pro Vercelli.

Nel 2013 ha firmato il calendario della squadra di calcio Pro Vercelli.

Nel 2014 ha firmato il calendario della squadra di calcio Pro Vercelli.

Dopo una parentesi pescarese, nel maggio del 2021 è tornato a vivere a Vercelli anche se spesso è a Milano e Torino per lavoro.

Dal giugno 2022 è tornato ad essere il fotografo ufficiale della Pro Vercelli.