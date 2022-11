Pro Vercelli - Albinoleffe 1-3: l'illusione... poi il buio

Una Pro Vercelli dai due volti cede (3-1) al Piola all'Albinoleffe. Dopo aver dominato il primo tempo, chiuso avanti "solo" 1-0 i bianchi hanno subito la reazione dei lombardi nella ripresa che ribaltano il risultato. Ma sull'esito del match pesa l'espulsione al 58' di Perrotta per un rigore alquanto dubbio (peraltro neutralizzato da Rizzo) che ha costretto la Pro a giocare quasi tutta la ripresa in dieci. Questo unito a un calo generale della squadra è costata la sconfitta. Merito all'Albinoleffe di capire il momento dei vercellesi e colpirli con azioni insistite. Oltreché per il primo successo dell'Albinoleffe a Vercelli, il match verrà ricordato per la doppia interruzione dovuta a un problema all'impianto elettrico (quasi dieci minuti nel primo tempo; quasi sette a inizio ripresa).

Paci disegna la Pro secondo il modulo delle ultime sfide difesa a quattro, orfana di Masi, fermato da un infortunio e Cristini (squalificato), con Calvano e Perrotta centrali, Iezzi e Macchioni esterni, centrocampo a tre con Louati preferito in regia a Corradini; Vergara subito alle spalle della coppia d'attacco Della Morte e Arrighini che ha vinto in ballottaggio con Comi. Anche l'Albinoleffe con cambia impostazione tattica un solido 3-5-2 anche se, rispetto alle previsioni della vigilia, qualche interprete è cambiato. Ritmi subito alti grazie a una Pro subito propositiva che costringe i seriani nella propria tre-quarti. La pressione sfocia al 6' con un cross dalla sinistra di Vergara non controllato da Arrighini. La spinta dei bianchi si ferma al 7' quando, a causa di un calo nell'impianto d'illuminazione, l'incontro viene sospeso per 9'. Si riparte con la Pro che usufruisce di una punizione: Della Morte sulla barriera. angolo. 18' Pro in vantaggio: dalla bandierina calcia Della Morte nel cuore dell'area lombarda: Coli Saco di testa schiaccia in rete nonostante il tentativo di Pagno: 1-0 meritato. La Pro insiste: al 22' Arrighini ci prova da fuori: rimpallato. 23' Della Morte ci prova da fuori area: palla che sfiora la traversa. Azione quasi simile al 27' con conclusione dai diciotto metri deviata da Pagno. Borghini s'infortuna e mister Biava è costretto al primo cambio: dentro l'ex Pro Milesi lombardi che ridisegnano il modulo con una difesa a quattro. Mezz'ora alla grande per i bianchi con l'Albinoleffe in chiara difficoltà che comunque reggono l'urto e provano a riordinare le idee e al 31' i blucelesti (oggi in maglia gialla) si affacciano per la prima volta nell'area vercellese: punizione da posizione centrale anche se lontano dall'area: Gelli pesca Manconi che di testa testa spedisce alto sulla traversa con Rizzo comunque vigile. 44' Numero di Vergara che si libera a centrocampo e innesca Della Morte il cui tiro viene "smorzato" dalla difesa e viene controllato da Pagno. Inizia il maxi recupero (9'). 45'+2 continua il Della Morte show che si libera dalla lunetta calcia a giro; conclusione deviata. Finisce il primo tempo. Pro in vantaggio che, forse, avrebbe potuto chiudere con un vantaggio maggiore. Grande Della Morte. Bene Calvano e Macchioni in difesa.