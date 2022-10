Il caro energia spegne le luci di Natale. I commercianti cercano un'altra soluzione

Nell'anno delle maxi bollette, si spengono le luci del Natale. Ad accompagnare lo shopping delle prossime feste non ci saranno le tradizioni installazioni luminose, ma potrebbero esserci nuove - e più economiche - forme di decorazioni.

Nella giornata di lunedì, nella zona di corso Libertà all'incrocio tra via Dante e via Quintino Sella sono state montante alcune strisce di stelle in alluminio e pvc: potrebbero rappresentare la soluzione per creare comunque un clima natalizio e festivo, senza dover affrontare gli aumenti del costo dell'energia.

«Le installazioni verranno valutate dalle associazioni di categoria e dai referenti delle diverse zone che si sono sempre incaricati di raccogliere i fondi per le luci di Natale. Poi, se i commercianti aderiranno, verranno montate nelle diverse vie della città», spiega Mimmo Sabatino, assessore comunale ma soprattutto commerciante e - da anni - punto di riferimento dei colleghi per l'iniziativa delle luminarie natalizie.

Da sempre sono proprio i commercianti, autotassandosi, a sostenere la gran parte delle spese per l'allestimento delle luci di Natale in città: ma quest'anno anche loro devono fare i conti con la difficile situazione causata dai continui aumenti delle bollette. La decisione di puntare su una forma diversa di addobbo potrebbe essere una soluzione gradita a tutti: l'obiettivo, per partire, è di ottenere almeno 300 adesioni.