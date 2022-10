Pro Vercelli - Piacenza 2-0 (Partita perfetta)

Pro Vercelli – Piacenza 2-0

Marcatori: Arrighini (PVc) al 9', Comi (Pvc) al 91',

Primo tempo

Tanti ex nel Piacenza: Scazzola, Cosenza, Morra. Tintori in panchina.

Cento presenze per Roberto Iezzi.

Si parte.

Buona partenza dei ragazzi di Paci. Corradini si distingue tanto in cabina di regia quando in interdizione.

9': Pro in vantaggio. Affondo di Vergara che, prima di franare a terra perché contrastato, serve Arrighini che davanti a Rinaldi si gira e di destro insacca: 1 a 0.

12'. Punizione per il Piacenza, Rizzo pasticcia e non controlla, Persia non trova l'attimo.

13'. Iezzi a Saco, sventola da fuori, palla deviata in corner.

19'. Ancora Iezzi per Saco, tiro dal limite, quasi un passaggio per Rinaldi, che blocca.

22'. Cross velenoso per Morra, Rizzo in tuffo rimedia.

26'. Punizione dalla sinistra di Corradini, sinistro perfetto per la testa di Perrotta, palla alta, ma bell'azione.

Un dato di fatto. Tutti i giocatori mandati in campo stanno giocando bene. Ottimo il centrocampo: gran regia di Corradini e grandi percussioni di Saco e Iotti, che a volte svaria sulla fascia sinistra (in posizione, quindi, di mezzala-ala).

38'. Occasione per la Pro, con Iotti che, servito in area, non concretizza.

39'. Primo giallo per la Pro, a Macchioni.

41'. Punizione del Piacenza con schema, palla per la testa di Palazzolo, blocca sicuro Rizzo.

44'. Arrighini dal centrodestra serve Iotti, che prova il tiro a rientrare, alto, ma tra gli applausi.

46'. Affondo di Vergara sulla destra, ribatte Rinaldi.





Ripresa.

Subito Pro Vercelli con uno scatenato Vergara che avanza e serve Della Morte: Capoferri e Rinaldi, con fatica, ci mettono una pezza.

Gran chiusura in scivolata di Macchioni su Lamesta. Ottima la prova ancge del pacchetto arretrato. Autorevole la prestazione di Perrotta. Per il Piacenza c'è un problema grande come una casa: fermare gli spunti di Vergara.

51'. Appoggio troppo corto di Rizzo, gran corsa di Saco che arriva primo (e si becca un pestone).

Scazzola si appresta a fare altri due cambi. La Pro Vercelli non ha bisogno, per ora.

Esce Morra. Piacenza a tre punte.

Esce Macchioni, infortunato, entra Anastasio. Al 57'.

59'. Pro vicina al raddoppio. Gran colpo di testa di Arrighini, ancor più grande la risposta di Rinaldi, che salva in corner, inarcandosi all'indietro.

61'. Penetrazione di Della Morte, altra parata di Rinaldi.

Vergara sembra accusare un po' di stanchezza. Non è il solo... Forse è l'ora di qualche cambio. Siamo al minuto 65. Ancora 25 più recupero alla seconda vittoria consecutiva.

Buono l'approccio alla gara di Anastasio, sempre pericoloso negli affondi.

69'. Vergara si libera di un avversario e di sinistro spara: bravissimo Rinaldi a dire di no, con la punta delle mani.

Bordata di Saco, fuori.

7'1. Esce Iotti, entra Calvano. Esce Della Morte, entra Guindo.

80'. Calvano entra in area e serve Guindo, tiro maldestro.

81' Escono tra gli applausi Vergara e Arrighini, entrano Mustacchio e Comi.

Mancano 7 minuti ma il recupero sarà lungo e sofferto.

85'. Lamesta, cross, salva Rizzo in tutto.

Meno tre più recupero. Meno due. Mano uno, (tiro di Lamesta, altissimo).

Cinque di recupero. Quattro.

91'. Grande affondo di Mustacchio, devastante. Entra in area e porge a Comi, che insacca.

Non è finita ma i tre punti, ora, sono al sicuro.









Formazioni:

PRO VERCELLI (4-3-2-1): Rizzo; Iezzi, Cristini, Perrotta, Macchioni (Anastasio 57'); Saco, Corradini, Iotti (Calvano 71'); Della Morte (Guindo 71'), Vergara (Mustacchio 81'); Arrighini (Comi 81'). A disposizione: Valentini, Rigon, Masi, Gentile, Mustacchio, Comi, Gatto, Gheza, Louati, Renault, Calvano, Anastasio, Silvestro, Guindo. All. Paci.

PIACENZA (4-4-2): Rinaldi; Parisi, Cosenza, Masetti, Capoferri (Rizza 85'); Munari (Lamesta 46'), Palazzolo, Persia (Gonzi 53'), Nelli; Cesarini (Conti 85'), Morra (Rossetti 53'). A disposizione: Tintori, Rizza, Nava, Rossetti, Zunno, Pezzola, Lamesta, Gonzi, David, Vianni, Conti, Onisa, Frosinini, Bianchieri. All. Scazzola.





Arbitra Francesco Burlando, sezione di Genova

Ammoniti: Capoferri (P), Macchioni (PVc), Persia (P), Corradini (PVc), Guindo (Pvc), Lamesta (P)